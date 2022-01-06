Жених Анны Тринчер попал в больницу - понадобилось хирургическое вмешательство

Жениху Анны Тринчер понадобилась срочная операция / instagram.com/annatrincher_official

Певица и актриса Анна Тринчер напугала поклонников фотографией своего жениха, блогера Александра Волошина в больнице.

Артистка поделилась снимком, на котором запечатлен ее возлюбленный без сознания в кислородной маске.

Тринчер приехала поддержать Волошина в больницу - молодому человеку понадобилась операция на ноге.

Ранее, во время игры в футбол, он порвал связку, и вернуться к игре не может без хирургического вмешательства.

Поэтому жених Тринчер отправился на операцию на ноге. Момент его отхода после наркоза после операции и попал на фотографию, сделанную певицей. Теперь ему предстоит лечение и реабилитация после хирургического вмешательства.

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Блогер Александр Волошин попал в больницу / instagram.com/annatrincher_official

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