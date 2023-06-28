Жена Юрия Никитина пожаловалась на нелепый выпускной наряд дочери продюсера

Полина Никитина шокировала Ольгу Горбачеву необычным ансамблем для праздничного вечера.

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Ольга Горбачева показала нелепый выпускной наряд Полины Никитиной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gorbachovaolga

В этом году старшая дочь певицы Ольги Горбачевой и музыкального продюсера Юрия Никитина Полина закончила школу в США. Это событие вызвало у артистки философское настроение.

На своей странице в Instagram Горбачева стала рассуждать о том, что лишь теперь в полной мере осознала, что однажды ей придется "отпустить" Полину, и грядущий выпускной - отличное время чтобы начать готовить к этому и себя, и дочь.

Жена Никитина дала девушке возможность самостоятельно выбрать праздничный наряд. "Я поняла это (необходимость отпустить - прим. редактора), когда требовала купить каблуки на выпускной, а Полина сопротивлялась. Я обиделась, но поняла, что пришло время отстать от нее навсегда. Пусть хоть в носках идет", - делится переживаниями Горбачева.

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Певица была сильно удивлена и возмущена, что старшая дочь восприняла ее слова, брошенные сгоряча, буквально - для выпускного вечера Полина Никитина выбрала ярко-оранжевое платье в блестках, бордовые капроновые носки до середины икры и коричневые босоножки на плоском ходу.

Мама выпускницы от такого взрывного сочетания в наряде осталась явно недовольной.

Ольга Горбачева показала нелепый выпускной наряд Полины Никитиной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gorbachovaolga

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