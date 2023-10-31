Жена Виктора Павлика шокировала суммой, которую зарабатывает за месяц

Блогерша, жена и концертный директор украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о своих заработках.
По словам молодой женщины, благодаря ее блогу в социальной сети Instagram, она зарабатывает около 7 тысяч долларов (250 000 гривен) в месяц.
Она также сообщает, что не собирается останавливаться на достигнутом и развивать свой блог дальше.
Репяхова также имеет свой бизнес, а именно небольшой бренд одежды.
Напомним, ранее Виктор Павлик прокатил жену с ветерком по закрытому для гражданских Южному мосту в Киеве, а она снимала это на видео.
Это стало возможным благодаря спецпропуску артиста, который был выдан ему для помощи ВСУ - документ позволяет передвигаться в комендантский час и по закрытым территориям.
Ранее Репяхова рассказала, что недовольна асимметрией верхней губы, которая стала заметна после ее недавней ринопластики. Для коррекции формы она решила увеличить себе губы.
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