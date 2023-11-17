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Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса призналась, за что чувствует себя виноватой

Дмитрий Видоменко
17 ноября 2023, 12:32
Эмма Хемминг заявила, что к ней обращается много людей, чьи родные и близкие тоже страдают, как Брюс Уиллис, от лобно-височной деменции.
Брюс Уиллис, Эмма Хеминг
Эмма Хеминг рассказала о том, как помогает Брюсу Уиллису бороться с болезнью / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/emmahemingwillis

Бывшая модель Эмма Хеминг, супруга тяжелобольного легендарного актера и продюсера Брюса Уиллиса призналась, что испытывает сильное чувство вины. Он этом она заявила в интервью для проекта Sunday Paper.

Хеминг рассказала, что ей повезло, потому что имеет финансовые возможности, чтобы заботиться о своем муже, а у других семей их может не быть.

"Я борюсь с чувством вины, зная, что у меня есть ресурсы, которых нет у других. Я всегда могу выйти на прогулку, чтобы проветрить голову. От меня не ускользает тот факт, что не все партнеры по уходу могут это сделать", ‒ сообщила она

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Также Хеминг заявила, что к ней обращается много людей, чьи родные и близкие тоже страдают, как Уиллис, от лобно-височной деменции.

"Хочу, чтобы вы знали, когда со мной связываются члены других семей, которые столкнулись с деменцией, я вижу в их историях отражение собственной скорби, потери, невероятной печали", ‒ подытожила она.

Напомним, ранее жена Брюса Уиллиса рассказала, как младшая дочь реагирует на его болезнь. Эмма отмечает, что 9-летняя Эвелин характером похожа на своего отца, и ее непосредственность заставляет маму глотать слезы.

Также стало известно, что первая жена актера, Деми Мур, завершила кинокарьеру ради больного Брюса Уиллиса. Эмма Хеминг высказала свое мнение по этому поводу.

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