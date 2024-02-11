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Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо завела роман до развода - СМИ

Анна Подгорная
11 февраля 2024, 22:20
Софи Грегуар приписывают отношения, которые, вероятно, могли начаться до того, как она и ее муж-политик объявили о разводе.
Джастин Трюдо, Софи Грегуар
Софи Грегуар приписывают роман до развода с Джастином Трюдо / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sophiegregoiretrudeau

В начале августа 2023 года 23-ий премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга, общественная деятельница Софи Грегуар-Трюдо, сообщили что прекращают отношения, как муж и жена. Пара была вместе 18 лет, и рассталась мирно и очень экологично.

Причину развода бывшие супруги называть не стали. Однако в прессе появились слухи, что якобы Софи Грегуар закрутила роман с известным в Канаде детским хирургом Маркосом Беттолли еще до своего развода с Джастином Трюдо. Об этом сообщает издание The National Post.

Примечательно, что Беттолли развелся с женой Аной Ремондой за несколько месяцев до четы Трюдо - в апреле 2023 года. При этом Ремонда явно была инициатором расставания.

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В своем заявлении на развод женщина написала, что ее супруг завел роман с публичной личностью, и новые отношения Беттолли наносят вред безопасности его с Ремондой детям в связи с известностью и повышенным интересом к этой личности со стороны СМИ. При этом Ана Ремонда требовала постановить в судовом порядке запрет на то, чтобы ее дети контактировали с новой избранницей ее бывшего.

В прессе убеждены, что этой самой персоной является Софи Грегуар. Бывшая жена премьер-министра Канады, а также ее представители эти слухи не комментируют.

Ранее 22-летняя фаворитка Константина Меладзе посмеялась над тем, что разбила его семью. Софии Тарасовой приписывают роман с музыкальным продюсером, из-за которого якобы и развалился его брак с украинской певицей Верой Брежневой.

Также ведущая Сніданку з 1+1 Валентина Хамайко призналась, почему уже более 17 лет не расписана с мужем Андреем Онистратом, с которым воспитывает четверых общих детей.

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