22-летняя фаворитка Меладзе посмеялась над тем, что разбила его семью

София Тарасова пытается убедить всех, что Меладзе работал с ней исключительно из-за большой любви к искусству.

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София Тарасова отрицает, что у нее был роман с Константином Меладзе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofia_tarasova, instagram.com/meladzemusic

В сентябре 2023 года Константин Меладзе выпустил романтическую песню с участницей ВИА Гры Софией Тарасовой. На фоне слухов о разводе музыкального продюсера с певицей Верой Брежневой (которые оказались правдой), в новом треке многие увидели намек на роман между 22-летней Тарасовой и 60-летним Меладзе.

В светских кругах все давно убеждены, что именно София увела музыканта из семьи - он, как натура увлекающаяся, увидел в молодой девушке перспективный проект, которому решил отдать и душу, и тело. Не удивительно, что Брежневой это могло прийтись не по душе.

Вера и Константин причины своего развода не афишируют, что лишь больше убеждает многих в вине Тарасовой. Артистка решила оправдаться, дескать она сама - жертва злопыхателей, а Меладзе помогал ей исключительно по доброте душевной.

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"Нас ничего не связывает, кроме музыки. Не знаю, каким сумасшедшим человеком надо быть, чтобы верить в новости о нашем романе. У нас большая разница в возрасте. Для меня он - талантливый и гениальный композитор. Мне посчастливилось работать с ним. Он дал мне то, чего бы я не получила в других продюсерских проектах. Когда человек недалекий, то единственное оправдание, которое он может найти во всем этом, - что у нас все за деньги или через постель. Поэтому жаль, когда люди так думают. Мне смешно, когда мне пишут, что я разбила семью Кости", - заявила она в своем недавнем интервью.

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