41-летняя звезда "Дизель Шоу" впервые выходит замуж

Виктория Булитко нашла в своем партнере по музыкальному дуэту не только единомышленника, но и родственную душу.

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Виктория Булитко выходит замуж - актрисе сделали предложение руки и сердца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bulitka

Украинская актриса, комик и звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко 25 января праздновала свой 41-й День рождения. Артистка провела его в компании бойфренда и коллеги по дуэту "METELyK" Кирилла Поповича.

Пара вместе провела активный день - сходила в тир, пообедала, прогулялась. На вечер у них был запланирован романтический ужин, на котором Кирилл и преподнес Виктории главный подарок - обручальное кольцо.

Когда мужчина встал перед Булитко на одно колено, она буквально застыла от неожиданности, затем стала исполнять радостный танец. Видео с помолвки пара показала на Youtube-канале дуэта.

Для Виктории Булитко брак с Кириллом Поповичем будет первым. Раньше она скрывала свою личную жизнь, поэтому про ее любовное прошлое ничего неизвестно. Про отношения с музыкантом актриса "проговорилась" осенью 2023 года, когда анонсировала выход их первого совместного трека.

Смотрите видео с помолвки Виктории Булитко:

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