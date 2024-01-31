41-летняя звезда "Дизель Шоу" впервые выходит замуж

Украинская актриса, комик и звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко 25 января праздновала свой 41-й День рождения. Артистка провела его в компании бойфренда и коллеги по дуэту "METELyK" Кирилла Поповича.
Пара вместе провела активный день - сходила в тир, пообедала, прогулялась. На вечер у них был запланирован романтический ужин, на котором Кирилл и преподнес Виктории главный подарок - обручальное кольцо.
Когда мужчина встал перед Булитко на одно колено, она буквально застыла от неожиданности, затем стала исполнять радостный танец. Видео с помолвки пара показала на Youtube-канале дуэта.
Для Виктории Булитко брак с Кириллом Поповичем будет первым. Раньше она скрывала свою личную жизнь, поэтому про ее любовное прошлое ничего неизвестно. Про отношения с музыкантом актриса "проговорилась" осенью 2023 года, когда анонсировала выход их первого совместного трека.
Смотрите видео с помолвки Виктории Булитко:
Ранее стало известно, что украинский профессиональный боксер Александр Усик в четвертый раз стал отцом. Жена спортсмена Екатерина Усик уже раскрыла пол и имя младенца.
Также Ферит и Сейран из сериала "Зимородок", турецкие актеры Мерт Рамазан Демир и Афра Сарачоглу, подогрели слухи про роман. Совсем недавно звезды отрицали, что состоят в отношениях.
Другие новости:
- "Нужно собирать чемодан": звезда "Танців з зірками" высказалась о разводе
- Надя Дорофеева стала мамой - популярный ведущий раскрыл подробности
- Звезда сериала "Сплетница" сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной