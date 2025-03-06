Жена популярного голливудского актера совершила страшный суицид

Она радовалась внучке и написала, что в ее сердце много благодарности.

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Умерла бывшая жена голливудского актера / Коллаж Главред, фото Instagram/Pamela Hasselhoff

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Как она свела счеты с жизнью

Актриса и жена голивудского актера Дэвида Хассельхоффа Памела Бах-Хассельхофф найдена мертвой в своем доме.

По данным таблоида Page Six, актриса, которая была найдена мертвой в своем доме в Лос-Анджелесе после очевидного самоубийства, пожелала своим подписчикам счастливого Нового года в декабре 2024 года.

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"Вступая в 2025 год, мое сердце полно благодарности, особенно за мою драгоценную внучку, Лондон", — подписала бывшая жена Дэвида Хассельхоффа фотографию себя, стоящую перед рождественской елкой, а также милые кадры малыша.

Позже стало известно о том, что Памела умерла от огнестрельного ранения в голову, нанесенного ею самой, и не оставила предсмертной записки. Ей было 62 года.

Дэвид, который был женат на Памеле с 1989 по 2006 год, в четверг опубликовал в социальных сетях заявление о том, как "глубоко опечалена" его семья из-за кончины модели.

"Мы благодарны за проявление любви и поддержки в этот трудный период, но любезно просим о конфиденциальности, пока мы скорбим и переживаем это непростое время", — написал он в Facebook.

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Напомним, в Кривом Роге погиб молодой танцор Владимир Пименов из-за вражеской атаки на город 22 февраля. Владимир увлекался украинскими народными танцами. Известно, что 22-летний Пименов успел принять участие в съемках концерта "Дизель шоу" в столичном Дворце "Украина", где исполнял роль казака.

Как писал Главред, защищая Украину от российских оккупантов, на фронте погиб 30-летний известный украинский танцовщик и режиссер-постановщик шоу Владимир Раков.

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