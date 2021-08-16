Жена Остапчука заявила, что поддерживающий оккупацию Крыма Киркоров любит Украину

Кристина Остапчук рассказала о "любви к Украине" Киркорова после ужина с ним.
Шоумен Владимир Остапчук попался во время общения с Филиппом Киркоровым - российским артистом, который после 2014 года регулярно незаконно ездит в оккупированный Россией Крым с концертами, и поддерживает агрессию Путина против Украины.
Киркоров пересекся с Остапчуками в ресторане Agios Nikolaos на Крите. Когда новость разлетелась по Сети, жена Остапчука Кристина Остапчук рассказала об ужине во время общения с фанатами в сториз.
Она заявила, что он очень "открытый, веселый человек", а сама девушка получила от него много комплиментов.
"С Филиппом был знакомил Вова, однако, только онлайн. Оказалось, что мы отдыхаем друг от друга в 30-ти минутах. Решили поужинать вместе", — рассказала Кристина.
Юристка тонко отметила по поводу скандальности самого факта общения с запрещенным в Украине Киркоровым.
"Тему политики и религии я никогда не обсуждаю, хотя услышала, что Украину очень любит", - добавила она.
Как сообщал Главред, Владимир Остапчук сам опубликовал фото с Киркоровым и поблагодарил его за "дружный вечер". "Спасибо Филипп Киркоров за этот теплый, дружный вечер", - подписал кадр Владимир.
Филипп Киркоров и политика Путина против Украины
- Киркоров находится в списке людей, которые угрожают национальной безопасности Украины, и он не может посещать Украину. 23 июня Минкультуры внесло Киркорова в список лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины. Ему запретили въезд в Украина на 3 года по подаче СБУ.
- В СБУ прокомментировали, что запрет связан с высказываниям Киркорова, в поддержку захвата Крыма Россией, а также в том, что он поддерживает политику Путина против Украины.
- Впрочем, уже 27 июня фамилия Киркорова исчезла из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В Минкультуры заявили, что исключили Киркорова из списка персон нон грата по представлению СБУ.
- В августе Служба безопасности повторно запретила въезд российскому певцу Филиппу Киркорову в Украину. Теперь он не сможет посещать Украину три года.
- До этого Киркорову запретили въезд в Литву из-за угрозы национальной безопасности.