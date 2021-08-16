Жена Остапчука заявила, что поддерживающий оккупацию Крыма Киркоров любит Украину

Филипп Киркоров / Instagram

Шоумен Владимир Остапчук попался во время общения с Филиппом Киркоровым - российским артистом, который после 2014 года регулярно незаконно ездит в оккупированный Россией Крым с концертами, и поддерживает агрессию Путина против Украины.

Киркоров пересекся с Остапчуками в ресторане Agios Nikolaos на Крите. Когда новость разлетелась по Сети, жена Остапчука Кристина Остапчук рассказала об ужине во время общения с фанатами в сториз.

Она заявила, что он очень "открытый, веселый человек", а сама девушка получила от него много комплиментов.

"С Филиппом был знакомил Вова, однако, только онлайн. Оказалось, что мы отдыхаем друг от друга в 30-ти минутах. Решили поужинать вместе", — рассказала Кристина.

Юристка тонко отметила по поводу скандальности самого факта общения с запрещенным в Украине Киркоровым.

"Тему политики и религии я никогда не обсуждаю, хотя услышала, что Украину очень любит", - добавила она.

Как сообщал Главред, Владимир Остапчук сам опубликовал фото с Киркоровым и поблагодарил его за "дружный вечер". "Спасибо Филипп Киркоров за этот теплый, дружный вечер", - подписал кадр Владимир.

Филипп Киркоров и политика Путина против Украины