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Жена Остапчука заявила, что поддерживающий оккупацию Крыма Киркоров любит Украину

16 августа 2021, 15:23

Кристина Остапчук рассказала о "любви к Украине" Киркорова после ужина с ним.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / Instagram

Шоумен Владимир Остапчук попался во время общения с Филиппом Киркоровым - российским артистом, который после 2014 года регулярно незаконно ездит в оккупированный Россией Крым с концертами, и поддерживает агрессию Путина против Украины.

Киркоров пересекся с Остапчуками в ресторане Agios Nikolaos на Крите. Когда новость разлетелась по Сети, жена Остапчука Кристина Остапчук рассказала об ужине во время общения с фанатами в сториз.

Она заявила, что он очень "открытый, веселый человек", а сама девушка получила от него много комплиментов.

"С Филиппом был знакомил Вова, однако, только онлайн. Оказалось, что мы отдыхаем друг от друга в 30-ти минутах. Решили поужинать вместе", — рассказала Кристина.

Юристка тонко отметила по поводу скандальности самого факта общения с запрещенным в Украине Киркоровым.

"Тему политики и религии я никогда не обсуждаю, хотя услышала, что Украину очень любит", - добавила она.

Как сообщал Главред, Владимир Остапчук сам опубликовал фото с Киркоровым и поблагодарил его за "дружный вечер". "Спасибо Филипп Киркоров за этот теплый, дружный вечер", - подписал кадр Владимир.

Филипп Киркоров и политика Путина против Украины

  • Киркоров находится в списке людей, которые угрожают национальной безопасности Украины, и он не может посещать Украину. 23 июня Минкультуры внесло Киркорова в список лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины. Ему запретили въезд в Украина на 3 года по подаче СБУ.
  • В СБУ прокомментировали, что запрет связан с высказываниям Киркорова, в поддержку захвата Крыма Россией, а также в том, что он поддерживает политику Путина против Украины.
  • Впрочем, уже 27 июня фамилия Киркорова исчезла из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В Минкультуры заявили, что исключили Киркорова из списка персон нон грата по представлению СБУ.
  • В августе Служба безопасности повторно запретила въезд российскому певцу Филиппу Киркорову в Украину. Теперь он не сможет посещать Украину три года.
  • До этого Киркорову запретили въезд в Литву из-за угрозы национальной безопасности.
Филипп Киркоров новости шоу бизнеса Владимир Остапчук
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