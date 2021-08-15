"Дружный вечер": Остапчук похвастался встречей с Киркоровым и показал фото

Филипп Киркоров и Владимир Остапчук

Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук и его жена, юрист Кристина Горняк во время отпуска в Греции встретились с российским певцом Филиппом Киркоровым.

Встреча произошла Agios Nikolaos на Крите, где российский исполнитель отдыхает с детьми. Отметим, что в Instagram Stories Горняк и Остапчук активно делятся снимками из путешествия.

Во время встречи звезды вместе поужинали.

Кроме того, украинский шоумен опубликовал фото с Киркоровым и поблагодарил его за "дружный вечер". "Спасибо Филипп Киркоров за этот теплый, дружный вечер", — подписал кадр Владимир.

Напомним, Киркоров находится в списке людей, которые угрожают национальной безопасности Украины, и он не может посещать Украину.

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23 июня Минкультуры внесло Киркорова в список лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины. Певцу запрета въезд на территорию Украины. Сообщалось, что профильное министерство сделало это по рекомендациям Службы безопасности Украины.

В СБУ объяснили, что основанием для запрета пересекать границу стали заявления Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что оккупированный полуостров — это часть России.

Впрочем, уже 27 июня фамилия Киркорова исчезла из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В Минкультуры заявили, что исключили Киркорова из списка персон нон грата по представлению СБУ.