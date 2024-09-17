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Жена "Кена" Гослинга призналась, что заставило ее уйти из кино

Анна Подгорная
17 сентября 2024, 22:52
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Ева Мендес назвала причину, по которой больше не занимается актерством.
Ева Мендес
Ева Мендес новости - почему Ева Мендес перестала сниматься в кино / коллаж: Главред, фото: instagram.com/evamendes

Американская актриса Ева Мендес последний раз появилась на экранах 10 лет назад - в фильме своего супруга Райана Гослинга. С тех пор артистка посвящает себя заботе о семье, написанию детских книг и различным бизнес-проектам.

Рассчитывать, что Мендес вернется к своей актерской карьере, поклонникам ее творчества, увы, не приходится. Как сообщает Daily Mail, звезда не слишком уж стремится обратно на съемочную площадку.

Свой отказ от актерства Ева объясняет очень просто: она уходила с мыслью, что достигла вершины. Сейчас артистка не исключает, что может вернуться, если ей предложат интересную роль, однако за последние 10 лет подобного чуда не случилось.

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"Я не знаю, когда вернусь. Если есть интересные роли. Я ушла в тот момент, где... это было десять лет назад... я чувствовала, что я это сделала, понимаете?" - поделилась Ева Мендес.

Кто такая Ева Мендес?

Ева Мендес - американская актриса кубинского происхождения. Наиболее известные работы: "Правила съема: Метод Хитча", "Призрачный гонщик", "Место под соснами". В 2006 году вошла в список самых привлекательных актрис по версии журнала Maxim. Жена актера Райана Гослинга.

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