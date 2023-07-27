Жена Иракли Макацария восхитила стройной фигурой после родов

Лиза Чичуа выглядит так, как будто не ходила беременной 9 месяцев и не рожала ребенка.

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Лиза Чичуа и Иракли Макацария счастливы быть вместе/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/lizachichuaa

Жена грузинского бизнесмена и экс-холостяка Иракли Макацария, 21-летняя студентка-медик Лиза Чичуа, показалась через месяц после родов.

Фото своей молодой семьи на своей странице в Instagram запостил сам Ираклий. "Мое счастье", - подписал фото он.

На фото - молодые родители прогуливаются со своим новорожденным малышом. Первенец пары появился на свет всего лишь месяц назад.

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Сама Лиза выглядит восхитительно - она по-прежнему стройна и вовсю показывает свои стройные ножки.

Счастливые родители с малышом / Instagram/maqatsa

Отметим, что 2 июня Чичуа родила бизнесмену сына, которого назвали Георгием. Вопреки слухам, которые стали появляться еще в феврале, пара до последнего старалась скрыть, что готовится к появлению первенца.

Напомним, ранее Макацария поделился снимками Чичуа, на которых девушка отдыхает в шезлонге в купальнике. На фото четко видно, что у нее крепкий пресс с кубиками, а беременного животика нет и в помине.

Добавим, что 37-летний бизнесмен не перестает восхищаться красотой своей юной жены. Он также поделился ее фото во время медового месяца.

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