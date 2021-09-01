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Жена Григория Решетника покорила красотой в супер мини-бикини

1 сентября 2021, 06:26

Кристина Решетник похвалилась телом, прикрытым крошечным кусочком ткани.

Кристина Решетник
Кристина Решетник / instagram.com/kristina_reshetnik/

Украинская блогер и жена ведущего Холостяка и Холостячки Григория Решетника Кристина поделилась новыми фото со своего отпуска в последние дни лета 2021.

Кристина Решетник в соломенной шляпке и фиолетовом мини-бикини побаловала поклонников в инстаграм своими формами молодой мамы.

Недавно Кристина Решетник родила мужу еще одного сына, но очень быстро восстановила фигуру, которой во всю похвалилась на пляже и около бассейна. Девушка с бокалом и в солнцезащитных очках продемонстрировала стройные ножки и свои аппетитные формы на подушечке сидя на пляже под пальмой.

"Последние дни лета мы проводим в Турции. Мы очень любим это место, и не впервые здесь отдыхаем, потому что здесь - очень круто! И для детей, и для взрослых. Просто констатация факта", - поделилась она.

Кристина Решетник
Кристина Решетник / instagram.com/kristina_reshetnik/

"Мама красуня! супер Кристина", "Красотка", "Стильная", "Волшебная", "Огонь", - пишут в комментариях.

Ранее Надя Дорофеева обольстительно засветила аппетитные ягодицы.

viber
Григорий Решетник новости шоу бизнеса Холостяк 11 сезон Холостячка 2021
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