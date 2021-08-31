Надя Дорофеева обольстительно засветила аппетитные ягодицы

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

Тренер шоу Голос Країни и певица Dorofeeva часто балует своих поклонников откровенными фото - с отдыха со спортзала и просто во время занятий домашними делами.

Надя Дорофеева в Instagram поделилась новым фото в красном купальнике "спасателей Малибу" и кроссовках, и засветила длинные стройные ножки и аппетитные формы, туго обтянутые нарядом. Девушка посветила своими знаменитые татуировки в интимных местах и позволила поклонникам в полной мере насладиться накачанными бедрами.

"Это фото заряжено на продление лета!!!Чтобы магия сработала, оставляй эмоджи солнца в комментах!", - предложила певица.

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

"Богиня", "Этот купальник тебе очень идёт", "Смотрю на тебя и радуюсь", "Очень красивая", "Чудесная фигура", "Офигенная", - пишут ей в комментариях.

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