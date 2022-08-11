Жена Гордона показала, как в прозрачной футболке "тянет" Путина за ухо

Алеся Бацман показал, как тянет Путина за ухо / instagram.com/gordondmytro

Жена известного украинского ведущего Дмитрия Гордона - журналистка Алеся Бацман - показала фото, на котором она "тянет" российского диктатора Владимира Путина за ухо. Архивный снимок она опубликовала в своем Instagram.

Алеся говорит, что этот снимок был сделан еще 18 лет назад в Крыму. В 2004 году она побывала на выставке восковых фигур в Феодосии, где и была представлена фигура Путина.

Еще тогда она показала свое отношение к диктатору. На фото Алеся с недовольным выражением лица тянет Путина за ухо.

"Крым, 2004 год, выставка восковых фигур в Феодосии. Я уже тогда знала, что придется Путина оттуда за ухо выбрасывать", — подписала фото Алеся.

Алеся Бацман показал, как тянет Путина за ухо / instagram.com/alesiabatsman

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дмитрий Гордон публично и заочно высмеял поп-певицу Наташу Королеву ‒ которая не сказала с 24 февраля ни слова о войне, которую Россия (где она живет и работает) развязала против ее родной Украины.

В Instagram Гордон поделился видео с Королевой, где она выполняет какие-то странные физические упражения, скача при этом вверх-вниз.

До того Дмитрий Гордон показал на видео репетицию праздника, посвященного Дню России. Выступление, похоже, сельской самодеятельности, пошло не по плану. Да, под девочками в одинаковых фиолетовых костюмах провалилась сцена.

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