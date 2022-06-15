"День дна в раше": Гордон показал, как на концерте в РФ артисты провалились под сцену

Гордон показал комичное видео/ Скриншот

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, который недавно раскритиковал российскую журналистку Ксению Собчак, показал, как готовились к выступлению в россии.

Соответствующим видео Гордон поделился в социальной сети Instagram.

На видео снята репетиция праздника, посвященного дню россии. Выступление, схожее с деревенской самодеятельностью, пошло не по плану. Так, под девочками в одинаковых фиолетовых костюмах провалилась сцена.

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"День россии. Репетиция конца", - написал Гордон.

Напомним, украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон считает, что российская журналистка Ксения Собчак старается усидеть на двух стульях. Так, с одной стороны, она якобы сочувствует Украине, против которой россия начала агрессивную войну, с другой – боится разозлить президента страны-агрессора путина. Такое мнение Гордон выразил в интервью ведущей программы "Ходят слухи" Рамине Эсхакзай.