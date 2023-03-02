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Жена Брюса Уиллиса показала, как актер переживает деменцию

2 марта 2023, 19:17
Эмма Хеминг поделилась свежим видео с Крепким орешком, на котором он игриво ухмыляется.
Брюс Уиллис, Эмма Хеминг
Эмма Хеминг показала, как выглядит Брюс Уиллис сейчас / ua.depositphotos.com

Последние несколько лет для 67-летнего американского актера Брюса Уиллиса были не лучшими - ему пришлось завершить карьеру в кино из-за необратимых нарушений, которые происходят в его головном мозгу.

И хоть лобно-височная деменция, которую диагностировали ему в феврале, прогрессирует, его верная спутница - жена Эмма Хеминг, продолжает держать его поклонников в курсе состояния Крепкого орешка.

Так недавно на своей странице в Instagram женщина опубликовала коротенький ролик, на котором Брюс читает о ней заголовок в US Weekly. Хеминг спросила у мужа, что он думает на этот счет, а Уиллис ответил, что он без ума от своей супруги.

видео дня

В добавок ко всему Эмма Хеминг отметила, что актер - ее самый большой поклонник. И она все еще влюблена в него по уши. Женщине хватает энергии поддерживать больного супруга, и кропотливо, по крупицам создавать хронику их совместной жизни.

Брюс Уиллис
Эмма Хеминг показала, как выглядит Брюс Уиллис сейчас / instagram.com/emmahemingwillis

Отметим, что в марте 2022 года стало известно, что легендарный голливудский актер Брюс Уиллис официально завершил актерскую карьеру. Как сообщила его семья, такое решение далось артисту с трудом, однако неизлечимая болезнь (афазия) не позволяет ему как следует выполнять свою работу.

Тем не менее близкие актера делают все, чтобы Уиллис жил полной жизнью вопреки диагнозу. К примеру, ранее средняя дочь голливудского актера поделилась фото, на которых видно, как сейчас выглядит Уиллис. На фотографиях, которые девушка назвала "Уроки высокой драмы" Таллула и Брюс позируют, обнявшись. Папа и дочь искренне улыбаются и корчат смешные рожицы.

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