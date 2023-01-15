"Все тот же Крепкий орешек": средняя дочь Брюса Уиллиса показала честное фото актера

Уиллис близок со всеми своими дочерями - женщины его семьи просто без ума от актера.

Брюс и Таллула Уиллис / instagram.com/buuski

Физическое и психическое состояние американского актера Брюса Уиллиса стало горячей темой для обсуждения в прессе после того, как его семья от имени самого Крепкого орешка объявила о завершении кинокарьеры.

Брюс Уиллис страдает необратимым нарушением работы мозга под названием афазия. Папарацци активно цитируют источники из близкого окружения актера, которые, как один, настаивают - состояние Уиллиса ухудшается.

Однако семья Брюса защищает его, как может. В социальных сетях детей (у него 5 дочерей) и жен (бывшей - Деми Мур, и нынешней - Эммы Хеминг) время от времени появляются кадры, которые доказывают - Уиллис живет свою лучшую жизнь. Так, его средняя дочь (младшая в браке с Мур) Таллула Белль Уиллис показала на своей странице в Instagram, как актер выглядит сейчас.

На фотографиях, которые девушка назвала "Уроки высокой драмы" Таллула и Брюс позируют, обнявшись. Папа и дочь искренне улыбаются и корчат смешные рожицы.

В комментариях дочь Уиллиса благодарят за то, что она держит поклонников таланта ее отца в курсе его жизни, ведь за ним уже очень скучают, как за актером и публичной личностью.

Брюс Уиллис проводит время в компании дочери Таллулы / instagram.com/buuski

Напомним, в марте 2022 года стало известно, что легендарный голливудский актер Брюс Уиллис официально завершил актерскую карьеру. Как сообщила его семья, такое решение далось артисту с трудом, однако неизлечимая болезнь (афазия) не позволяет ему как следует выполнять свою работу.

Эмма Хеминг, нынешняя жена Уиллиса, борется с его болезнью вместе с ним. Время от времени она делится воспоминаниями про прежнего Брюса. К примеру, ранее она показала эротическую фотосессию с актером.

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