Неизлечимо больной Брюс Уиллис переписал завещание: кто получит 250 миллионов наследства

Легендарный голливудский актер Брюс Уиллис завещал все свое имущество второй супруге Эмме Хеминг и своим младшим дочерям.

Брюс Уиллис / скриншот из видео и Instagram

Легендарный американский актер Брюс Уиллис (у которого диагностировали неизлечимое мозговое расстройство – афазию) серьезно изменил свое завещание. Об этом сообщает портал Radar со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что Уиллис практически все свое имущество (которое оценивается в 250 млн долларов США) завещал своей второй жене Эмме Хеминг и двум их совместным дочерям – восьмилетней Эвелин Пенн и десятилетней Мейбел Рей. Старшим дочерям Уиллиса от брака с Деми Мур – Румер, Скаут и Таллуле - достанется только лишь по миллиону долларов каждой.

Как сообщают источники, самой Мур, с которой Уиллис прожил в браке 13 лет, в завещании нет. И это, говорят инсайдеры, удивительно – потому что актер известен теплыми отношениями со своей бывшей супругой и она часто бывает в гостях у него и у его теперешней семьи.

Напомним, в марте 2022 года стало известно, что легендарный голливудский актер Брюс Уиллис официально завершил актерскую карьеру.

Как сообщила его старшая дочь Румер Уиллис, такое решение далось ее отцу с трудом, однако неизлечимая болезнь (афазия) никак не позволит ему как следует выполнять свою работу.

"Всем замечательным поклонникам Брюса мы всей семьей хотели сообщить, что у нашего любимого Брюса возникли некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз "афазия", которая влияет на его когнитивные способности. В результате этого после долгих раздумий Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила. Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы очень благодарны вам за вашу неизменную любовь, сочувствие и поддержку. Мы проходим через это как крепкая семья, и хотели привлечь его поклонников, потому что знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Как всегда говорит Брюс: "Живите на полную!". И мы все планируем последовать его совету", - написала она.

Позднее старый друг Брюса, другая звезда голливуда, 75-летний Сильвестр Сталлоне, подтвердил тяжесть ситуации.

"Брюс переживает очень, очень трудные времена. Он стал своего рода некоммуникабельным. Это убивает меня. Это так грустно", - подытожил он.

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