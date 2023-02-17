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Состояние стремительно ухудшается: Брюсу Уиллису поставили окончательный диагноз

17 февраля 2023, 09:16
Брюсу Уиллису поставили окончательный диагноз и он, к сожалению, не лечится.
Брюс Уиллис, Таллула Уиллис
Брюс Уиллис, Таллула Уиллис / instagram.com/buuski

Бывшая жена голливудского актера Брюса Уиллиса Деми Мур, которому недавно был поставлен диагноза "афазия", поделилась обновленными данными о состоянии актера.

На своей странице в Instagram, актриса написала, что с тех пор, как весной 2022 года они объявили диагноз актера, его состояние прогрессировало.

"И теперь у нас есть более конкретный диагноз: лобно-височная деменция (известная как ЛВД). К сожалению, проблемы с общением — лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. Хотя это больно, наконец получить четкий диагноз – это облегчение", - написала она.

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ЛВД — жестокая болезнь, о которой многие из нас никогда не слышали и которая может поразить любого. У людей моложе 60 лет ЛВД является наиболее распространенной формой деменции, и, поскольку на постановку диагноза могут уйти годы, ЛВД, вероятно, гораздо более распространена, чем известно.

"Сегодня не существует способов лечения этой болезни, и мы надеемся, что эта реальность может измениться в ближайшие годы. По мере прогрессирования состояния Брюса мы надеемся, что внимание средств массовой информации будет сосредоточено на том, чтобы пролить свет на эту болезнь, которая требует гораздо большей осведомленности и исследований", - поделилась актриса.

Напомним, ранее средняя дочь голливудского актера поделилась фото, на которых видно, как сейчас выглядит Уиллис.

На фотографиях, которые девушка назвала "Уроки высокой драмы" Таллула и Брюс позируют, обнявшись. Папа и дочь искренне улыбаются и корчат смешные рожицы.

В комментариях дочь Уиллиса благодарят за то, что она держит поклонников таланта ее отца в курсе его жизни, ведь за ним уже очень скучают, как за актером и публичной личностью.

Отметим, что марте 2022 года стало известно, что легендарный голливудский актер Брюс Уиллис официально завершил актерскую карьеру. Как сообщила его семья, такое решение далось артисту с трудом, однако неизлечимая болезнь (афазия) не позволяет ему как следует выполнять свою работу.

Эмма Хеминг, нынешняя жена Уиллиса, борется с его болезнью вместе с ним. Время от времени она делится воспоминаниями про прежнего Брюса. К примеру, ранее она показала эротическую фотосессию с актером.

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