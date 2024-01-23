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Жена Бориса Джонсона поделилась нежным фото политика с новорожденным сыном

Анна Подгорная
23 января 2024, 15:40
В руках экс-премьера Великобритании малыш Фрэнки чувствует себя максимально уютно и безопасно.
Борис Джонсон, Кэрри Джонсон, Фрэнки Джонсон
Кэрри Джонсон показала, как Борис Джонсон играет с их сыном Фрэнки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/borisjohnsonuk, instagram.com/carrielbjohnson

5 июля 2023 года британский государственный деятель, политик и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз. Сына по имени Фрэнки ему родила его третья жена, общественная деятельница и светская львица Кэрри Джонсон (Саймондс).

Вместе пара воспитывает троих совместных детей, старшему из которых в апреле исполнится 4 года. Примечательно, что полный дом малышей очень радует политика.

Кэрри Саймондс в своем блоге в Instagram время от времени публикует кадры, как Джонсон возится с малышней. Недавно она показала трогательное фото с полугодовалым Фрэнки и папой.

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На снимке деятель держит самого младшего сына на руках и нежно ему улыбается. Кроха, одетый в мягкий вязанный кардиган, обнимает папу за лицо. Кэрри не стала комментировать семейную идиллию между своими мужчинами, и оставила лишь эмодзи красного сердечка.

У Бориса Джонсона есть четверо детей от второго брака - две дочери, Лара Леттис Джонсон (род. 1993) и Кассия Пичез Джонсон (род. 1997), и два сына, Майло Артур Джонсон (род. 1995) и Теодор Аполло Джонсон (род. 1999). Также в 2009 году у него появилась внебрачная дочь Стефани. В браке с Кэрри Саймондс родилось трое детей - сыновья Уилфред Лори Николас (2020 г.р.) и Фрэнк Альфред Одиссей (2023 г.р.), а также дочь Роми Айрис Шарлотт (2021 г.р.).

Борис Джонсон с сыном Фрэнки
Кэрри Джонсон показала, как Борис Джонсон играет с их сыном Фрэнки / instagram.com/carrielbjohnson

Ранее нардеп Николай Тищенко официально подтвердил развод с блогершей и бизнесвумен Аллой Барановской после 10 лет вместе, а также раскрыл настоящую причину их расставания.

Также популярный украинский ведущий Слава Демин раскрыл очень личный секрет "черненькой из НеАнгелов", певицы Виктории Смеюхи, которая больше года назад исчезла из информационного пространства.

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