Земфира подала в суд и требует отменить статус "иноагента"

Для певицы Земфиры по какой-то причине важно не считаться иноагентом в РФ.

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Земфира, Россия / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Российская певица Земфира, которая поддержала Украину в противостоянии и военном нападении России, направила судебный иск к Министерству юстиции.

По информации пропагандистского издания Стархит, в нем она потребовала признать незаконным присвоения этого статуса. Заявление подали представители певицы еще 10 мая.

Отметим, что пока нет информации относительно того, что решит российский суд.

видео дня

Кстати, российскую певицу Земфиру признали иноагентом в феврале 2023 года. Минюст террористической России тогда отметил, что знаменитость открыто поддерживала Украину в войне против , а также давала концерты в "недружественных странах".

Также из ее уст звучали слова против нападения агрессора-России на Украину. Артистка, действительно, несколько раз во время выступлений высказывалась относительно захватнических действий России и призывала к миру. А также выпустила несколько композиций, которые связаны с этой темой.

На видео - в чем феномен российской певицы Земфиры:

Напомним, ранее легендарная российская певица Земфира, которая осудила путинский режим и вторжение России в Украину, еще раз выступила с антивоенной речью на своем концерте ‒ в этот раз в Лондоне.

Ранее Министерство юстиции террористической России, которая ведет жестокую войну против Украины, пополнило список "иностранных агентов", включив в него восемь человек, в том числе певицу Земфиру.

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