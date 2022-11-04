Усидеть на двух стульях: Земфира на концерте поддержала украинцев, но призналась России в любви

Земфира на концерте поддержала украинцев, но призналась России в любви / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Легендарная российская певица Земфира, которая осудила путинский режим и вторжение России в Украину, еще раз выступила с антивоенной речью на своем концерте ‒ в этот раз в Лондоне. Об этом на своем Telegram-канале написал русский журналист и оппозиционер Роман Супер.

"Я хочу выразить поддержку Украине. Я понимаю, что я больше никогда не сыграю в Украине. Но я очень хорошо помню эти концерты. Харьков, Днепр, Киев, Донецк, моя любимая Одесса. Я прекрасно это помню. И, конечно, этого у меня никто не отнимет, это навсегда со мной. Навсегда, но вместе с тем мне очень жаль Россию. Я очень люблю мою Россию. Я неоднократно проехала ее вдоль и поперек. Я видела светлые лица на своих концертах. И это тоже всегда будет со мной", – сказала она.

В своей речи исполнительница вспомнила украинские города, в которых ранее выступала. И с грустью в голосе сказала ‒ скорее всего, она больше там никогда не побывает.

Земфира также отметила, что считает ‒ война России против Украины бессмысленна и жестока. И она надеется на скорейшее наступление мира.

Напомним, ранее примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая недавно получила израильский паспорт и уехала из террористической России, станцевала на концерте Земфиры.

К слову, обе певицы осуждают жестокое нападение России на Украину и геноцид украинцев.

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