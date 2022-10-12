'Перестаньте постить Земфиру': Осадчая осадила украинцев в поисках 'хороших русских'

Катя Осадчая / instagram.com/kosadcha

Популярная украинская телеведущая Катерина Осадчая отреагировала на выступление российской певицы Земфиры, который состоялся накануне в Израиле.

"Трудные дни и очередное осознание, что рядом с нами не один карлик-террорист, а целая огромная нация террористов, в течение последних дней пишущих, что "так нам и надо"... На фоне этого мы все равно продолжаем искать "хороших русских" "И хватаемся за крохи их поддержки", - отметила Осадчая, напомнив о позиции певицы относительно войны еще в самом ее начале.

"А теперь внимание, только факты, выводы делать вам", – говорит она.

Она говорит, что благодарна за слова понимания, но нужно всегда смотреть глубже. "Россияне нас не понимают и никогда не поймут", - добавляет ведущая

Напомним, ранее российская примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая недавно получила израильский паспорт и уехала из террористической России, станцевала на концерте Земфиры.

К слову, обе певицы осуждают жестокое нападение России на Украину и геноцид украинцев.

Кадрами израильского концерта поделился российский Телеграмм-канал.

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