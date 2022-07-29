Зеленская публично отреагировала на критику ее фотографий для Vogue / УНИАН и Instagram Vogue

Супруга президента Украины Елена Зеленская впервые отреагировала на критику своей фотосессии для цифровой версии американского глянцевого журнала Vogue, которую сняла в Киеве легендарная Энни Лейбовиц. Первая леди дала комментарий в интервью британской медиакорпорации ВВС.

"Я использую любую возможность для того, чтобы говорить об Украине. Это была огромная возможность, потому что Vogue читают миллионы людей, десятки миллионов людей в мире. Это очень популярное издание. И поговорить с ними напрямую – это была моя обязанность", – отметила первая леди Украины.

Зеленская добавила, что для нее это был интересный опыт и она ни в коем случае не жалеет ни о съемке, ни об интервью.

"Мы буквально несколько часов потратили на это интервью, это было действительно важно для меня. Критика будет всегда, в любом моменте. Но я стою на том, что лучше что-то сделать и получить критику, чем не делать ничего", – сказала она.

Первая леди также максимально нейтрально прореагировала на хейтеров в соцсетях ‒ с пониманием, подчеркнув, что критики находятся всегда и везде.

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Напомним, недавно первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке цифровой версии легендарного зарубежного издания о моде Vogue.

Снимки делала лично всемирно знаменитая фотограф Энни Лейбовиц. Она для съемок специально прилетала в Киев.

Но поза на снимке, в которой сидела первая леди на ступеньках Офиса президента, у многих пользователей Сети вызвала гневную реакцию. Дескать, на фото Зеленская выглядит отнюдь не женственно.

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