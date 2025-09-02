'Зазвездилась': Тина Кароль попала в скандал из-за игнорирования фанатов

Тина Кароль оказалась в центре скандала из-за пренебрежительного поведения после концерта в Запорожье.

https://stars.glavred.info/zazvezdilas-tina-karol-popala-v-skandal-iz-za-fanatov-10694732.html Ссылка скопирована

Тина Кароль - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Вы узнаете

Тину Кароль обвинили в звездной болезни

Что произошло на концерте певицы в Запорожье

Украинская певица Тина Кароль резко отреагировала на обвинения в звездной болезни, которое выдвинул ее поклонник после посещения концерта. Известный блогер Стас Скочко (Натурал Альбертович) в своем TikTok заявил, что певица отказалась фотографироваться с фанатами, а также пожаловался на работу ее охраны.

Стас рассказал, что с девушкой посетил концерт Тины Кароль в Запорожье. Ему не понравилось отношение певицы к фанатам, которые хотели сделать фото с артисткой.

видео дня

"Со стороны смотришь, как Тина ведет себя с фанатами. Они подбегают фотографироваться и она такая да-да, фоткайтесь, а потом развернулась и ушла. Кто-то там успел одно фото сделать", - рассказал блогер.

Тина Кароль проигнорировала фанатов / Скрин с видео: tiktok.com, natural_alberto2.0

Также Стас Скочко рассказал, что ему не понравились действия охраны Тины Кароль. По его словам, охранники безосновательно заставляли людей отойти с дорожки, по которой должна была пройти артистка. Такие действия блогер назвал признаком звездной болезни.

"Стоим только что и идет она (Тина - прим.ред.), уже переодетая в обычную одежду... и знаете что охранники ее говорят? Отойдите в сторону. Поняли, мы стоим на дорожке, а нам говорят: отойдите в сторону, идет звезда, Тина Кароль... Это какая-то звездная болезнь наверное", - пожаловался поклонник.

Тина Кароль не замедлила и ответила блогеру в комментариях к его видео. По мнению певицы, блогер лишь спекулирует на ее имени и вводит людей в заблуждение, а действия охраны были продиктованы вопросами безопасности.

"И снова дешевая сенсация и спекуляция на моем имени. Двадцать лет я выхожу на сцену и двадцать лет мои слушатели знают: я всегда была и остаюсь с ними, всегда нахожу время для общения и всегда благодарна за любовь, которой меня одаривают. Когда охрана просит человека отойти, то это не является проявлением пренебрежения, а является вопросом безопасности, которая является обязанностью тех, кто отвечает за мой путь к сцене или после концерта. Записывать хайповые видосы об обратном означает вводить людей в заблуждение и сознательно атаковать мою репутацию. Но время, когда кто-то измеряет собственную стоимость количеством просмотров, полученных ложью, прошло", - прокомментировала ситуацию Тина Кароль.

Тина Кароль ответила на обвинения блогера / Скрин с видео: tiktok.com, natural_alberto2.0

Однако Стас Скочко не растерялся и оперативно ответил на комментарий Тины. Он отметил, что у него большая аудитория, и ему не нужен пиар на чьем-то имени. Блогер утверждает, что просто рассказал о ситуации, которая произошла с ним. Также Стас добавил еще несколько деталей к истории об уважении к фанатам. Он добавил, что певица заставила поклонников ждать концерт, а также не отреагировала на действия охраны.

Тина Кароль опоздала на концерт / Скрин с видео: tiktok.com, natural_alberto2.0

"Вы говорите: "Я люблю своих фанатов". Видимо, поэтому вы решили, что концерт надо начать на полтора часа позже? А по окончанию концерта, когда через забор к вам подбежали фотографироваться девушки, вы, сделав одно фото, молча развернулись и пошли в "Тойоту". Что касается безопасности: Тина, с вами идут четыре вооруженных бугая. На вашем пути девушка с парнем, которые даже не держали мобильные телефоны и не бежали к вам фотографироваться. Но почему-то вы, опустив глаза, прошли мимо нас, хотя слышали, что говорили ваши охранники", - подытожил блогер.

Тина Кароль / Инфографика: Главред

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Тина Кароль раскрыла свой типаж мужчин. По словам певицы, она не ищет отношений с мужчинами-бизнесменами. Кароль заявила, что желает быть женщиной, которая сделала себя сама, поэтому прежде всего развивает свою карьеру.

Также Тина Кароль рассказала о том, какие черты характера воспитывала в своем единственном сыне. По ее словам, Вениамин растет "не мажором", хорошо учится и разговаривает на нескольких языках. Тина считает, что сын в будущем должен приносить пользу стране.

О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) - украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и танца ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред