Заворотнюк появится на экранах после своей смерти

Сюжет расскажет о работе сотрудников территориального подразделения службы судебных приставов

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Заворотнюк после смерти появится на экранах / Коллаж Главред, фото Стархит

На российском пропагандистском канале НТВ состоится премьер сериала "Приставы" — это последний проект, в котором снялась покойная Анастасия Заворотнюк.

Как пишет издание Стархит, сюжет расскажет о работе сотрудников территориального подразделения службы судебных приставов. Главные роли в проекте исполнили Андрей Чадов, Анна Попова, Александр Никитин, Наталия Антонова, Кирилл Мелехов.

В конце мая, сразу после смерти Анастасии, пришла новость о том, что сериал не выйдет в эфир. Но через три недели решение все-таки изменили.

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"Я думаю, что этот сериал стоит посмотреть еще и потому, что это последняя роль Насти Заворотнюк. Настя — большой профессионал, очень нежный, порядочный человек. Это была не первая моя работа с ней, раньше я уже снимал ее в главной роли в другом проекте. В "Приставах" она появляется в нескольких сериях", — сказал режиссер-постановщик Владимир Нахабцев.

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:

Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

Ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

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