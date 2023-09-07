Застукали за поцелуями: ДиКаприо "приручил" очередную модель

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо был замечен за поцелуями со своим предполагаемым любовным увлечением, моделью Витторией Черетти во время ночной вечеринки в клубе на Ибице.
На видео, полученном эксклюзивно Page Six, 25-летняя модель целуется с 48-летней звездой "Титаника".
ДиКаприо был неприметно одет в свою обычную черную бейсболку и ансамбль из черной футболки.Черетти, в свою очередь, зачесала волосы назад и собрала в хвост, а на ней был блестящий топ на одно плечо, отражавшийся от светодиодных фонарей клуба.
На фото - новая фаворитка актера:
Пара несколько секунд целовалась в углу, пока вокруг них гремела музыка.
Фото целующегося Лео можно посмотреть тут
Всего за несколько часов до шумной вечеринки на дискотеке ДиКаприо провел день на яхте в Форментере, Испания, с двумя другими красавицами в бикини.
9 августа его сфотографировали во время плавания по Средиземному морю со звездой "Острова любви" Арабеллой Чи и еще одной подругой. Обе они надели одинаковые купальники с животным принтом.
Напомним, недавно любвеобильному актеру стали приписывать отношения с 28-летней британской телеведущей Майей Джама. Сам ДиКаприо про это предпочитает по-джентльменски молчать, что подогревает еще больший интерес у фанатов.
Напомним, ранее стало известно о том, что буквально на следующий день после того, как ДиКаприо расстался со своей девушкой Камиллой Морроне, всплыла информация о новой пассии голливудской звезды. Ею оказалась модель из Украины Мария Береговая.
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