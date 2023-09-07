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Застукали за поцелуями: ДиКаприо "приручил" очередную модель

Алена Кюпели
7 сентября 2023, 16:32 обновлено 7 сентября, 16:37
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Интересно, сам Леонардо ДиКаприо запоминает своих пассий?
ДиКаприо, Белла Хадид, Джиджи Хадид
ДиКаприо меняет девушек, как перчатки. Куда смотрит Белла Хади? / https://ua.depositphotos.com/

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо был замечен за поцелуями со своим предполагаемым любовным увлечением, моделью Витторией Черетти во время ночной вечеринки в клубе на Ибице.

На видео, полученном эксклюзивно Page Six, 25-летняя модель целуется с 48-летней звездой "Титаника".

ДиКаприо был неприметно одет в свою обычную черную бейсболку и ансамбль из черной футболки.Черетти, в свою очередь, зачесала волосы назад и собрала в хвост, а на ней был блестящий топ на одно плечо, отражавшийся от светодиодных фонарей клуба.

видео дня

На фото - новая фаворитка актера:

Пара несколько секунд целовалась в углу, пока вокруг них гремела музыка.

Фото целующегося Лео можно посмотреть тут

Всего за несколько часов до шумной вечеринки на дискотеке ДиКаприо провел день на яхте в Форментере, Испания, с двумя другими красавицами в бикини.

9 августа его сфотографировали во время плавания по Средиземному морю со звездой "Острова любви" Арабеллой Чи и еще одной подругой. Обе они надели одинаковые купальники с животным принтом.

Напомним, недавно любвеобильному актеру стали приписывать отношения с 28-летней британской телеведущей Майей Джама. Сам ДиКаприо про это предпочитает по-джентльменски молчать, что подогревает еще больший интерес у фанатов.

Напомним, ранее стало известно о том, что буквально на следующий день после того, как ДиКаприо расстался со своей девушкой Камиллой Морроне, всплыла информация о новой пассии голливудской звезды. Ею оказалась модель из Украины Мария Береговая.

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Леонардо ДиКаприо новости шоу бизнеса
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