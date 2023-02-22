Защитивший Пугачеву Киркоров упал в ноги Симоньян: "не знаю, что на меня нашло"

Пропагандистка Маргарита Симоньян уверена, что Филипп Киркоров поддерживает родину, активно поддерживая войну в Украине.

Симоньян, Киркоров / скриншот YouTube

Одиозный российский певец Филипп Киркоров, который одним из первых заступился за бежавшую из РФ Аллу Пугачеву, отказался от своих слов.

По крайней мере так заявила пропагандистка Маргарита Симоньян. По ее словам, "Филя Киркоров, не сделал ничего плохого". Более того, пропагандистка уверена, что певец выступает "за родину", активно поддерживая войну в Украине.

"Отвечу Филе, когда и если он что-то скажет про Родину мою. А он про нее ничего плохого не говорил, отвечать ему не буду. Потом мы встретились с ним осенью, он сказал мне, что, не знает, что на него нашло", - заявила Симоньян.

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