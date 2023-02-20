Пропагандистка Симоньян рассказала, как оскорбившийся за Галкина Киркоров, униженно приполз извиняться

Пропагандисты в России - это отдельная подсудная категория людей. Просто они это еще не поняли.

Маргарита Симоньян / скриншот

Российская пропагандистка и путинская шавка Маргарита Симоньян, которая мерзко и отвратительно высказалась в отношении артиста Максима Галкина, который не поддержал захватническую войну России против Украины, поделилась новостями.

В одном из своих последних интервью, Симоньян, которая будет отвечать в Гааге за свои преступления в отношении Украины заявила, что некогда заступившийся за Галкина певец Филипп Киркоров, "взял свои слова назад". "Не знаю, что на меня нашло", - сообщил он пропагандистке.

По словам Симоньян, она защищает свою террористическую родину Россию. "А так как Киркоров, про мою родину ничего не говорил, я ему отвечать не буду", - рассказала она.

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На уточнение ведущего, извинился ли Киркоров, Симоньян ответила, что он не уполномочивал ее рассказывать подробности их разговора.

Напомним, что Киркоров тогда вызверился на Симоньян, когда она низко оскорбила Максима Галкина. "Ты журналист, а не похабная бабка на базаре. Ты свечку держала? Какое ты имеешь право унижать людей?", - обращался Киркоров к Симоньян в прошлом году.

Ну теперь он резко сдулся и даже, судя по всему, приполз с извинениями.

Ранее стало известно, что Симоньян написала на своей странице в социальных сетях: "А ваши бывшие родственники, Филипп, (испражняются - неценз). этому обществу прямо в рот. Не знаю, может вашим так нравится. Есть разные сексуальные извращения. Но русскому народу как-то не по себе", - сказала она.

Даже после такого ответа, лицемерный Киркоров прилез к Симоньян со своими жалкими извинениями.

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