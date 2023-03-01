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"Заработать в РФ она не прочь": Вайкуле позвали развлечь бизнесмена на корпоративе

1 марта 2023, 15:36
Российский журналист обвинил Лайму Вайкуле в том, что она поддерживает Украину. Он считает, что антипутинская позиция "закапывает" певицу.
Лайма Вайкуле, Михаил Шахназаров
Российский журналист обвинил Вайкуле в том, что она зарабатывает на России / Коллаж фото Instagram, скриншот из видео

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле может выступить на корпоративе у российского бизнесмена в РФ. По крайней мере так утверждает российский журналист Михаил Шахназаров, сообщают росСМИ.

Он намекнул на то, что несмотря на антипутинскую позицию, которую транслирует Вайкуле, она якобы "не против заработать на России".

"Недавно одному бизнесмену в Москве предложили: "Ты не будешь против, если на корпоративе Лайма выступит?" То есть заработать в России она не прочь", - сказал Шахназаров.

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Он также цинично заявил, что Вайкуле якобы "сама себя закапывает", когда говорит о поддержке Украины в кровавой войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин.

"Лайма — это такой человек, это такой источник "интеллекта". Сама себя лопатой закапывает. Слышал, что она Собчак дала интервью. Так его же потом будут на цитатки разбирать. А концерт в Тель-Авиве — это уровень нашего сельского ДК. Кто пойдет туда ее слушать? Молодежь там предпочитает израильскую эстраду", - добавил Шахназаров.

Ранее Лайма Вайкуле развеяла слухи о том, что она слегла с рецидивом онкологии, которой переболела в конце 80-ых. В Сети давно говорят о том, что у исполнительницы рецидив онкологии. Более того, говорят, что артистка находится в очень тяжелом состоянии и что рядом с ней находится ее подруга Пугачева.

Также российский певец-путинист, чья мама была украинкой из Кременчуга, внесенный в базу Миротворец за выступления в аннексированном Крыму, Юрий Антонов назвал латвийскую певицу Лайму Вайкуле слабоумной. Некогда уважаемый артист опустился до гадких оскорблений из-за того что Лайма заступилась за Аллу Пугачеву, которую в РФ травят за антивоенную позицию ее семьи.

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