Запроданка Лорак появилась в Instagram и заговорила о любви

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Украинская певица-запроданка, которая молчит о войне в Украине и таким образом поддерживает войну в Украине, после долгой паузы появилась в Instagram. Лорак написала слезливый пост, "наполненный любовью".

"Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Моё сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души", - поделилась Лорак.

Так и осталось загадкой, кому же она сострадает, российским оккупантам или украинским защитникам. Ведь, как известно, Лорак живет в России и строит свою карьеру там. Она также никак не прокомментировала кровавое нападение России на Украину и продолжает дружить с российскими исполнителями и петь для оккупантов.

Напомним, ранее Лорак появилась на видео в сети. На странице в Instagram ролик обнародовала российская ведущая Алена Жигалова (проект "Алена, блин").

Соответственно, впервые за долгое время певица-запроданка появилась в информационном пространстве. На видео Лорак едет в лифте, а ведущая ей говорит: "Боже, кто это? Дива вернулась". На что певица ей отвечает: "Да, это я!".

По всей вероятности, именно с Лорак Жигалова запишет новое интервью. Впрочем, вряд ли певица скажет что-либо о российско-украинской войне.

Вас также может заинтересовать: