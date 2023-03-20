"Запах крови мне не приносил удовольствие": солист "Антител" рассказал, вернется ли на фронт

Лидер поп-рок-группы "Антитела" Тарас Тополя после того, как полгода прослужил парамедиком на фронте, стал резервистом ВСУ.

Тарас Тополя / коллаж фото УНИАН и instagram.com/antytila_official

Тарас Тополя из популярной поп-рок-группы "Антитела" является парамедиком и вместе с коллегами по группе полгода прослужил на фронте. Сейчас они все переведены в резерв. Теперь же в интервью Денису Жупнику Тополя рассказал, почему не спешит возвращаться в зону боевых действий.

"Мне не приносила большого удовольствия война. Есть такой тип людей - "штурмовиков", у которых адреналин, они рвутся [сражаться – Главред]. Возможно, они себе даже в этом не признаются, но есть те, кому это нравится. Такой характер, есть разные люди. И эти люди рождены для войны. Эти люди в мирное время отличаются − живут войной, тренируются, получают от этого удовольствие. Это для них круто, я таких людей уважаю, но я не такой. Я немного для другого рожден", - признался артист.

По словам Тополи он и другие музыканты "Антител" вступили в ряды ВСУ из чувства долга. И после переведения в резерв у музыканта нет желания вернуться в зону активных боев. Правда, Тополя хочет принять участие в освобождении Крыма от русских оккупантов.

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"Запах крови, вонь от взрывов, мне это не приносило удовольствия. Потому я не чувствую потерянной возможности. Я чувствовал радость за то, что мы освобождаем территории, что есть успехи у ВСУ на поле боя. Но грусти из-за того, что я не в этой гуще событий − у меня не было. Хотя я мечтаю быть причастным к контрнаступлению в Крыму. Хочу, чтобы на берегу мыса Фиолент был детский лагерь или какое-то место, куда детки, чьи родители погибли, защищая Украину, могли бы приехать и отдохнуть. Вот за это я буду бороться. Если придется в этом контексте вернуться и принять участие в деоккупации Крыма, теоретически, мы можем это сделать", − объяснил музыкант.

При этом Тополя все же не исключает, что его и музыкантов из его коллектива командования ВСУ могут вернуть на фронт и раньше.

"Нас вывели в резерв приказом, и таким же приказом нас могут вернуть назад. У меня есть военный билет, я остаюсь военнослужащим. Мы сухопутные войска, пехота. Стрелки", − подытожил он.

Напомним, ранее Тарас Тополя, который практически сразу после полноценного российского вторжения в Украину вступил в ТРО, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.

"Мы перебазировались с одной позиции на другую, но потратили дополнительное время на сбор вещей. В результате мы оказались на точке прибытия на 30 минут позже. И в течение этих минут на новое место нашего базирования была выпущена ракета. К счастью, в цель она не попала. Взрыв взял на себя билборд на трассе. Все это произошло в 20 минутах от нашей новой локации, которую бы просто разнесло на кусочки при попадании", – рассказал певец.

Позднее Тополя довольно жестко высказался об артистах, которые упорно не замечали российской агрессии в нашей стране с 2014 года и начали называть вещи своими именами, лишь когда от российского вторжения пострадали они сами или их семьи.

"Сейчас наблюдаем большое количество лицемерия, приспособленчества артистов, которые раньше паслись в Российской Федерации. В лучшем случае они обманывали себя, что это нормально. А в худшем – прекрасно понимали, что Россия уже напала в 2014-м, уже оккупировала Крым. Они закрывали на это глаза, потому что имели свои мотивы – финансовые, идеологические", – отметил певец.

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