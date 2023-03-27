"Закомплексованный лилипут и пустышка": продюсер-путинист Пригожин раскритиковал президента РФ

В телефонном разговоре с Ахмедовым он практически рвал на себе волосы из-за того, что Путин обрек страну-оккупанта на верную гибель.

Иосиф Пригожин и Фархад Ахмедов в нецензурных выражениях осудили путина и его близкое окружение за войну в Украине / УНИАН

В стране-оккупанте у людей начинают открываться глаза - даже самым закоренелым путинистам становится понятно, что режим кремлевского директора обречен, а война, которую он развязал против нашей страны, приведет рф к еще большем краху и изоляции.

К примеру, по Сети стремительно распространяется аудиозапись разговора российского продюсера Иосифа Пригожина и бывшего члена совета федерации рф Фархада Ахмедова, на котором верные прислужники нынешней российской власти за глаза в нецензурных выражениях оскорбляют путина, его приближенных и критикуют террористическую власть рф. Полную версию можно прослушать тут.

Пригожин и Ахмедов выражают обеспокоенность тем, что преступления путина против Украины неизбежно приведут к краху рф, а те, кто его поддержал, уже считаются преступниками. Их пугают перспективы понести наказание вместе с президентом страны-агрессора.

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"Если честно, то, конечно же, они преступники, [блин - неценз.]. Еще какие они преступники, [блин - неценз.]… Нас [нагнут - неценз.], [блин - неценз.]. У нас вариантов нет никаких, [блин - неценз.]. То есть, даже если путин [нагнет - неценз.], и нажмет на кнопку, [блин - неценз.], будущего в этом раскладе у целой нации [совсем - неценз.] нет. Вот и все. Он нас всех [унизил - неценз.], [блин - неценз.]… Для них люди просто мусор, понимаешь", - жалуется Ахмедову Пригожин.

Его собеседник поддерживает мнение продюсера: "Да путину на все [плевать - неценз.]. И на народ ему [плевать - неценз.]. Он Сатана, [блин - неценз.]… Пустышка, [блин - неценз.]. Закомплексован и этот, и второй (медведев - прим. редактора). Лилипуты, [блин - неценз.]. Недоросшие, закомплексованные… Если воевать, так воевать. А даже воевать не можем. Потому что армии [совсем - неценз.] нет, обеспечить ее не могут. Все проворовали… Фашизм будет там, будет военная диктатура. Увидишь. Вот этим все кончится".

По мнению Пригожина и Ахмедова, падение путинского режима и крах рф, как государства, неизбежны. И винят они в этом непосредственно путина, дескать, все проворонил, а последствия даже представить страшно.

"Ситуацию они [упустили - неценз.]. Страну они [потеряли - неценз.]. Все они [потеряли - неценз.]. Вопрос в том, что будет после них? Пойдет, [блин - неценз.], с одной стороны кадыровцы, пригожинцы, будут опричники. Будет, [блин - неценз.], там махновщина. Будут махать кинжалами, кувалдами. Ну это же нонсенс абсолютно… Президент за все это ответит. За все. С него спросят… Они нас [потеряли - неценз.], наших детей, их будущее, их судьбу, [блин - неценз.], понимаешь?" - истерично вопрошает Ахмедов.

Пригожин с собеседником согласен, и вновь обвиняет во всем Путина: "В принципе, путин похоронил русский народ… Они креативно проиграли. Они проиграли "Кварталу 95", [блин - неценз.]! И то, что они говорят, что против них воюют те, се, туда-сюда, они сами им дали повод".

После того, как запись этого разговора стала широко известна, Иосиф Пригожин пытался защититься, дескать, он этого не говорил, его подставили. Однако некоторые Telegram-каналы, с отсылкой на собственные источники в российских спецслужбах, отмечают, что ФСБ подтвердило подлинность записи, и руководство уже отдало приказ принять соответствующие меры к Иосифу Пригожину и Фархаду Ахмедову.

Ранее Иосиф Пригожин жаловался на жесткие санкции СНБО против артистов, которые поддерживают войну в Украине - продюсер даже внезапно вспомнил о своих украинских корнях, однако продолжил поддерживать террористическую власть.

Также Пригожин обозвал Валерия Меладзе глупцом за то, что певец поддержал Украину и выступил против кровавой войны - у продюсера случилась настоящая истерика.

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