"Заглушать шум у себя в голове": Козловский впервые рассказал о психическом расстройстве

Виталий Козловский даже начал злоупотреблять алкоголем, но это не помогло ему решить проблему.

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Виталий Козловский новости - певец рассказал о своем ПТСР / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

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Что произошло с Виталием Козловским

Как звезда преодолевает проблему

Сегодня украинский певец Виталий Козловский переживает настоящий ренессанс своей карьеры: старые хиты играют новыми красками, новые - зажигают концертные площадки. Однако перед этим взлетом в жизни артиста был весьма тяжелый период военной службы.

На шоу Weekend Show Козловский рассказал, что имеет диагностированное психическую проблему - ПТСР или посттравматическое стрессовое расстройство. Оно развилось у артиста после его пребывания в зоне боевых действий на Сумском направлении.

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"В прошлом году, когда я приехал на Сумщину, у меня был страшный ПТСР. Употреблять алкоголь – не помогает, я пробовал. Я употреблял алкоголь – был опухший, страшный урод. Эмоционально меня это не вытягивало вообще. Тогда начал заниматься активно спортом так, как я не занимался никогда в своей жизни. Я взял себе диетолога, тренера. Я начал тренироваться, потому что только спортом начал заглушать шум у себя в голове. Энергия, жизненная энергия – я это ценю больше всего, потому что потерял один раз в жизни все. Лежа в блиндаже, когда нас обстреливали мо**али несколько часов, я прощался с жизнью. Но все-таки вернулся в нормальную жизнь, с ногами и руками. И жив, и с сыном, и с семьей, и с женой, которая меня очень сильно любит. Я не могу теперь быть другим, я могу теперь только кайфовать, понимаете? Я ценю все то, что у меня сейчас сегодня есть. И мне не надо что-то кому-то доказывать", - говорит Виталий Козловский.

Виталий Козловский новости - певец рассказал о своем ПТСР / Скриншот YouTube

Виталий Козловский на войне - детали службы артиста

Виталий Козловский был мобилизован в июне 2023 года. После прохождения базовой военной подготовки он был направлен на службу в Национальную гвардию - стал артиллеристом в бригаде быстрого реагирования "Рубеж". Через пять месяцев Козловский был переведен в Национальный президентский оркестр, где ему пришлось столкнуться с настоящей дедовщиной.

С весны 2024 года певец получил новое место - в составе 22 отдельной механизированной бригады. Он занимается ее обеспечением, а также организацией поддержки семей павших и/или пропавших без вести воинов.

Виталий Козловский новости - певец рассказал о своем ПТСР / instagram.com/vkozlovsky_music

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О персоне: Виталий Козловский Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

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