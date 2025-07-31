"Заглушать шум у себя в голове": Козловский впервые рассказал о психическом расстройстве

Читайте больше:
- Что произошло с Виталием Козловским
- Как звезда преодолевает проблему
Сегодня украинский певец Виталий Козловский переживает настоящий ренессанс своей карьеры: старые хиты играют новыми красками, новые - зажигают концертные площадки. Однако перед этим взлетом в жизни артиста был весьма тяжелый период военной службы.
На шоу Weekend Show Козловский рассказал, что имеет диагностированное психическую проблему - ПТСР или посттравматическое стрессовое расстройство. Оно развилось у артиста после его пребывания в зоне боевых действий на Сумском направлении.
"В прошлом году, когда я приехал на Сумщину, у меня был страшный ПТСР. Употреблять алкоголь – не помогает, я пробовал. Я употреблял алкоголь – был опухший, страшный урод. Эмоционально меня это не вытягивало вообще. Тогда начал заниматься активно спортом так, как я не занимался никогда в своей жизни. Я взял себе диетолога, тренера. Я начал тренироваться, потому что только спортом начал заглушать шум у себя в голове. Энергия, жизненная энергия – я это ценю больше всего, потому что потерял один раз в жизни все. Лежа в блиндаже, когда нас обстреливали мо**али несколько часов, я прощался с жизнью. Но все-таки вернулся в нормальную жизнь, с ногами и руками. И жив, и с сыном, и с семьей, и с женой, которая меня очень сильно любит. Я не могу теперь быть другим, я могу теперь только кайфовать, понимаете? Я ценю все то, что у меня сейчас сегодня есть. И мне не надо что-то кому-то доказывать", - говорит Виталий Козловский.
Виталий Козловский на войне - детали службы артиста
Виталий Козловский был мобилизован в июне 2023 года. После прохождения базовой военной подготовки он был направлен на службу в Национальную гвардию - стал артиллеристом в бригаде быстрого реагирования "Рубеж". Через пять месяцев Козловский был переведен в Национальный президентский оркестр, где ему пришлось столкнуться с настоящей дедовщиной.
С весны 2024 года певец получил новое место - в составе 22 отдельной механизированной бригады. Он занимается ее обеспечением, а также организацией поддержки семей павших и/или пропавших без вести воинов.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что звезда Женского Квартала Ирина Сопонару жестко "разнесла" украинскую актрису Дарью Петрожицкую из-за критики актерства Леси Никитюк.
Также украинский певец Павел Зибров рассказал о страхах из-за дочери - 28-летней Дианы Зибровой. Артист признался, что боится потерять ее, и раскрыл причину.
Читайте также:
- "Ломает психику": Катя Остапчук раскрыла странную деталь личной жизни Славы Демина
- "Оно не работает": Елена Шоптенко развелась с мужем и назвала причину
- Даже 15 лет спустя: Елена Мозговая призналась, как переживает смерть отца
О персоне: Виталий Козловский
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред