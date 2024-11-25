"Задумываюсь о выезде за границу": сын Потапа сделал ошеломляющее заявление

Читайте подробно:
- Сын Потапа рассказал о спортивной карьере
- Андрей задумался, в какой стране он будет дальше жить
Сын украинского рэпера Потапа, который сбежал за границу еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, и украинского продюсера Ирины Горовой - 16-летний Андрей Потапенко рассказал, что планирует делать дальше.
В комментарии для ТСН.ua Андрей поделился, что уже давно профессионально занимается баскетболом и хочет дальше развивать спортивную карьеру.
Также парень задумывается и над тем, где он хочет жить в будущем. Сын рэпера отметил, что больше всего хочет жить дома, но не знает, что будет дальше из-за войны в Украине.
"Я не знаю, буду ли я за границей или буду в Украине. Конечно, я задумываюсь о выезде за границу. Через войну, которую развязала Россия. Но на самом деле хотелось бы быть дома", — рассказал Потапенко.
Потап - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно в сети показали снимки, сгенерированные при помощи нейросети, как могли бы выглядеть дети Потапа и Насти Каменских. Но искусственный интеллект немного пошутил, поэтому дочь Потапа и Насти унаследовала "шевелюру отца".
А также ранее Настя Каменских поделилась, какой подарок ей сделал Потап, когда она была на гастролях в Украине, а он за границей. Певица обратилась к мужу на итальянском языке и назвала его своей любовью.
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Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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