"Задумываюсь о выезде за границу": сын Потапа сделал ошеломляющее заявление

Андрей Потапенко уже задумался о своем будущем.

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Сын Потапа дал интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Андрей Потапенко

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Сын Потапа рассказал о спортивной карьере

Андрей задумался, в какой стране он будет дальше жить

Сын украинского рэпера Потапа, который сбежал за границу еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, и украинского продюсера Ирины Горовой - 16-летний Андрей Потапенко рассказал, что планирует делать дальше.

В комментарии для ТСН.ua Андрей поделился, что уже давно профессионально занимается баскетболом и хочет дальше развивать спортивную карьеру.

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Также парень задумывается и над тем, где он хочет жить в будущем. Сын рэпера отметил, что больше всего хочет жить дома, но не знает, что будет дальше из-за войны в Украине.

"Я не знаю, буду ли я за границей или буду в Украине. Конечно, я задумываюсь о выезде за границу. Через войну, которую развязала Россия. Но на самом деле хотелось бы быть дома", — рассказал Потапенко.

Потап / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, недавно в сети показали снимки, сгенерированные при помощи нейросети, как могли бы выглядеть дети Потапа и Насти Каменских. Но искусственный интеллект немного пошутил, поэтому дочь Потапа и Насти унаследовала "шевелюру отца".

А также ранее Настя Каменских поделилась, какой подарок ей сделал Потап, когда она была на гастролях в Украине, а он за границей. Певица обратилась к мужу на итальянском языке и назвала его своей любовью.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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