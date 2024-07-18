Потап показал, как тренируется с сыном

Продюсер Потап, который попадает в скандалы, тренируется со своим сыном.

https://stars.glavred.info/potap-pokazal-kak-treniruetsya-s-synom-10581569.html Ссылка скопирована

Потап проводит время со своим сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Украинский певец и музыкальный продюсер Потап, который в последнее время попадает в скандальные ситуации, показал, как тренируется со своим сыном.

На своей странице в Instagram, Потап опубликовал фото со спортивного зала. Там видно, как тренируется Потап со своим сыном. На изображении видно, как сильно подрос молодой человек.

Потап тренируется со своим сыном / Скриншот Instagram/real_potap

Потап тренируется со своим сыном / Скриншот Instagram/real_potap

Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия". видео дня

Потап - последние новости по теме

Ранее известная светская журналистка Алина Доротюк назвала Потапа самой "зашкварной" украинской звездой, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.

Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред