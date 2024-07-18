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Потап показал, как тренируется с сыном

Алена Кюпели
18 июля 2024, 00:36
16
Продюсер Потап, который попадает в скандалы, тренируется со своим сыном.
Потап
Потап проводит время со своим сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Украинский певец и музыкальный продюсер Потап, который в последнее время попадает в скандальные ситуации, показал, как тренируется со своим сыном.

На своей странице в Instagram, Потап опубликовал фото со спортивного зала. Там видно, как тренируется Потап со своим сыном. На изображении видно, как сильно подрос молодой человек.

Потап тренируется со своим сыном
Потап тренируется со своим сыном / Скриншот Instagram/real_potap
Потап тренируется со своим сыном
Потап тренируется со своим сыном / Скриншот Instagram/real_potap

Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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Потап - последние новости по теме

Ранее известная светская журналистка Алина Доротюк назвала Потапа самой "зашкварной" украинской звездой, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.

Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.

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