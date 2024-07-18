Потап показал, как тренируется с сыном

Украинский певец и музыкальный продюсер Потап, который в последнее время попадает в скандальные ситуации, показал, как тренируется со своим сыном.
На своей странице в Instagram, Потап опубликовал фото со спортивного зала. Там видно, как тренируется Потап со своим сыном. На изображении видно, как сильно подрос молодой человек.
Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
Потап - последние новости по теме
Ранее известная светская журналистка Алина Доротюк назвала Потапа самой "зашкварной" украинской звездой, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.
Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.
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