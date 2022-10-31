"Зачем спонсировать врага": Огневич обрушилась на украинцев, слушающих российскую музыку

Злата Огневич / коллаж фото УНИАН

Известная украинская поп-певица Злата Огневич в категорической форме разозлилась, когда узнала, что жители Украины до сих пор предпочитают слушать музыку певцов и певиц из страны-агрессора, России. Такой крик души певица исторгнула из себя в Instagram.

По мнению Златы, слушать русскую музыку просто недопустимо ‒ особенно после зверств, которые путинский режим и путинская армия устроили в Украине.

"И после всех жертв, увечий, трагедий Бучи, Мариуполя, ежедневной борьбы на передовой – вы продолжаете слушать русскую музыку? И тем самым спонсировать врага", — считает Огневич.

Певица говорит, что раньше у нее были треки на русском языке, но она категорически уже отказалась от его прослушивания.

"Как вам не стыдно? Разве у меня нет любимых треков? Но я принципиально их не слушаю, потому что считаю культурный фронт не менее важным, чем другие. Давайте станем на защиту нашей страны все вместе", — подытожила Огневич.

Напомним, ранее певица поделилась чрезвычайной ситуацией, которая случилась с ней во время воздушной тревоги.

Оказалось, что во время масштабной воздушной тревоги по всей Украине, когда Россия обстреливала Украину, Огневич застряла в лифте собственного дома.

"Сегодня провела минут 20 закрытой в лифте. Из-за воздушной тревоги лифты просто отключили. Было очень страшно. Крайне неприятное ощущение – осознавать, что я сейчас заперта в клетке, из которой нет выхода и никто не может ничего с этим поделать", – рассказала артистка.

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