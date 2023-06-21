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Забился в конвульсиях: в РФ экстренно госпитализировали молодого актера кино

Алена Кюпели
21 июня 2023, 19:35 обновлено 21 июня, 19:50
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Он упал без сознания в магазине, когда отыграл спектакль. Ему сразу же вызвали скорую.
Российский актер Зверев упал и забился в конвульсиях
Российский актер Зверев упал и забился в конвульсиях / Фото Стархит

Российский актер, звезда фильмов "Бой с тенью" и "Грозовые ворота" Никита Зверев после спектакля оказался на больничной койке.

Как пишет пропагандистское издание Стархит, Зверев, отыграв спектакль в Московском театре комедии, пошел в магазин. Там ему стало плохо: закружилась голова, потемнело в глазах. Актер потерял сознание и несколько минут не приходил в себя. Неравнодушные прохожие вызвали скорую помощь.

Актер не реагировал на слова прохожих, а лишь бился в судорогах. Прибывшие на место медики зафиксировали у 49-летнего Зверева кратковременные провалы в памяти — артист забыл, что сегодня отыграл спектакль. Никиту срочно доставили в больницу, где диагностировали переутомление.

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Сейчас артист находится под наблюдением у врачей. Он также ранее рассказывал, что у него были проблемы с давлением, а также бессонница.

Напомним, ранее российский телеведущий Валдис Пельш, который является почетным членом чистилища "Миротворец", которое он пополнил еще до нападения России на Украину, оказался в кардиологии.

Ранее стало известно о том, что российский певец Стас Пьеха оказался в реанимации. По информации пропагандистского телеграмм-канала Shot, 42-летний певец ночью вызвал скорую из-за проблем с сердцем.

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