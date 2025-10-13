Укр
За несколько шагов до: принц Гарри столкнулся с опасностью для жизни

Кристина Трохимчук
13 октября 2025, 04:36
Сын короля Великобритании обратился к британскому правительству за защитой.
Принц Гарри
Принц Гарри столкнулся с преследованием / коллаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal

  • Принца Гарри преследовали в Лондоне
  • Сын короля Чарльза волнуется за свою жизнь

Британский принц Гарри официально попросил пересмотреть условия своей безопасности во время визитов в Великобританию после того, как "известный преследователь" дважды приблизился к нему на опасное расстояние. Об этом сообщает издание The Independent.

По информации СМИ, принц серьезно переживает за собственную жизнь и безопасность, ведь недавно женщина нарушила "зону безопасности" в центральном лондонском отеле, где принц Гарри посещал церемонию WellChild. Через два дня ее снова заметили рядом с герцогом в Центре по изучению взрывных травм в Западном Лондоне - на этот раз она оказалась буквально "в нескольких метрах" от него.

Принц Гарри
Принц Гарри просит усилить охрану / фото: instagram.com, sussexroyal

Источник, близкий к герцогу, подтвердил, что принц Гарри обратился к министру внутренних дел Шабане Махмуд вскоре после ее назначения. В письме он официально попросил провести повторную оценку рисков и пересмотреть уровень его охраны, которым занимается комитет Ravec (исполнительный комитет по защите королевской семьи и публичных деятелей).

Ранее, в мае, Апелляционный суд отклонил иск Гарри, который требовал восстановления государственного финансирования его охраны в Великобритании. Герцог тогда заявил, что без этого решения "невозможно безопасно вернуть" в страну жену Меган и детей - принца Арчи и принцессу Лилибет.

Принц Гарри с Меган Маркл
Принц Гарри с Меган Маркл / фото: instagram.com, Меган Маркл

"Система защиты лиц в Великобритании является тщательной и пропорциональной. Мы не раскрываем подробностей этих мер, чтобы не поставить под угрозу их эффективность", - прокомментировал ситуацию представитель британского правительства.

Последние новости королевской семьи

Ранее Главред сообщал, что британский принц Уильям вместе с супругой Кейт Миддлтон удивили общественность своими правилами воспитания детей. Как признался сам будущий монарх, они очень строгие родители и наследников короны ограничивают жесткие запреты.

Также

Жена британского принца Гарри Меган Маркл поделилась до сих пор неопубликованными фото своей дочери - принцессы Лилибет. Герцогиня таким образом отметила Международный день девочек. Лили была одета в розовый наряд с сумочкой в тон. Ее рыжие волосы были собраны в небрежный хвост.

О персоне: принц Гарри

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября
Головоломка для самых зорких: лишь единицы найдут оленя за 10 секунд

