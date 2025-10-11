Дмитрий Комаров "спалился" с известной ведущей - детали

Вы узнаете:
- Комаров встретился с Фреймут
- Как они провели время вместе
Украинская известная ведущая Ольга Фреймут показала поклонникам неожиданное фото с Дмитрием Комаровым.
На своей странице в Instagram Ольга опубликовала селфи с ведущим, на котором они искренне улыбаются.
Интересно, что Фреймут позировала в большой короне, которая напоминает восточный артефакт. Кстати, корона украшена украшена узорами и камнями, имеет зеленовато-бирюзовые и золотистые элементы - подобные можно увидеть в традиционных королевских уборах стран Юго-Восточной Азии.
"В нормальных домах гостям дают тапочки, но это же Комаров - у него короны заморские", - написала знаменитость под фото.
К сожалению, больше деталей встречи Фреймут не раскрыла.
О персоне: Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.
