Юрий Горбунов откровенно рассказал про общение с бывшим мужем Осадчей

Для обоих ведущих их союз - второй брак, а с предыдущими партнерами у них сложились особые отношения.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая обрели свое семейное счастье со второй попытки / instagram.com/gorbunovyuriy

Украинские ведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая много лет работают вместе. Не удивительно, что со временем их профессиональные отношения переросли в романтические, и с 2017 года Осадчая и Горбунов - официально муж и жена.

Для обоих это - второй брак, и они оба не оборвали отношения с предыдущими супругами окончательно. Подробности их общения в своем интервью для Славы Демина раскрыл сам Горбунов.

Шоумен рассказал, что не только лично знаком с первым мужем Осадчей, но и видится с ним достаточно часто. К примеру, на семейных мероприятиях, ведь бывший Кати все еще член ее семьи.

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"Мы знакомы. Мы давно были знакомы. Мы здороваемся. Мы иногда даже видимся. Он у Катиного отца на дне рождения бывает", - комментирует Горбунов.

Катя Осадчая вышла замуж за депутата и бизнесмена Олега Полищука в 2001 году, когда ведущей было всего 18 лет. Их брак закончился разводом в 2004 году. За это время Осадчая родила Полищуку сына Илью (2002 г. р.).

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