Юлия Санина впервые проговорилась про кризис в группе The Hardkiss

Поклонники коллектива давно отмечают, что между музыкантами возникло определенное напряжение.

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Юлия Санина прокомментировала проблемы в The Hardkiss / коллаж: Главред, фото: instagram.com/the_hardkiss

Группа The Hardkiss оказалась в центре внимания светских хроник в начале 2024 года, когда ряд СМИ отметил, что мужская часть коллектива уже достаточно длительное время находится за рубежом. Меж тем их фронтвумен, украинская певица и ведущая Юлия Санина, активно развивается как сольный артист в Украине. Это спровоцировало слухи о том, что в коллективе не все в порядке.

В мае начался сольный тур Саниной "Special Kiss" по городам Украины. В нем артистка представляет хиты The Hardkiss в новом звучании, и делает это без остальных участников группы, чем они остались не очень довольны.

Об этом за кулисами одного из своих концертов сообщила сама певица журналистке Екатерине Сташко. "Когда я спросила, помогают ли Юле музыканты The Hardkiss в этом туре, она призналась, что сейчас в коллективе непростой период и идея устроить сольный тур по Украине ребятам не очень понравилась. Санина добавила: "Не мешают – и на том спасибо", - рассказала Сташко в "Шо по Шоу".

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При этом журналистка подчеркнула, что Санина не стала конкретизировать, что именно стало катализатором непростого периода в The Hardkiss. Впрочем, несмотря на сложности в коллективе, осенью все вместе они отправляются в благотворительный тур по США.

Кто такая Юлия Санина? Юлия Санина - украинская певица, автор песен, ведущая. Фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Принимала участие в шоу "Х-фактор-7" (жюри и наставник), "Танцы со звездами", "Маскарад", "Голос страны" (звездный тренер). В 2023 году была одной из трех ведущих музыкального конкурса Евровидение, который прошел в Ливерпуле, Великобритания.

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