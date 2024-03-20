Яркое видео: сын Андрея Шевченко впервые вышел играть за сборную Украины

Второй сын легендарного Андрея Шевченко Кристиан, который родился и вырос в Лондоне, но решил получить украинский паспорт, впервые вышел на поле за сборную Украины.
Кристиан Шевченко дебютировал за сборную Украины U-19 в матче с Северной Македонией. Сын Андрея Шевченко вышел на замену на 79-й минуте матча.
Об этом на своей странице в Instagram и написал сам футболист.
"Какая игра! Поздравляю нашу юношескую сборную U-19 с победой над Северной Македонией. Еще два матча отделяют нас от Евро-2024. Невероятная энергетика была и на поле, и на стадионе! Спасибо Дмитрию Михайленко и его ребятам. Особая радость поздравить игрока под номером 7 с дебютом в молодежной сборной", - написал гордый отец.
Кто такой Кристиан Шевченко
Кристиан Шевченко – второй из четырех сыновей Андрея Шевченко и американской модели Кристен Пазик. У супругов также есть 20-летний Джордан, 12-летний Александр и Райдер-Габриэль, которому 10 лет.
Кристиан Шевченко родился в Лондоне в 2006 году. Свою футбольную карьеру он начал в академии "Челси". Летом 2023 года подписал контракт с английским "Уотфордом", где сейчас выступает за команду U-18 на позиции центрального нападающего.
На видео - момент выхода Кристиана Шевченко на поле:
Напомним, в начале февраля стало известно, что Кристиан подал необходимые документы на получение украинского гражданства. Шевченко-младший получил паспорт Украины.
Ранее Шевченко Кристиан, сделал неожиданное заявление. 17-летний Кристиан получил дебютный вызов в юношескую сборную Украины (U-19).
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