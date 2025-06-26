"Я заядлый поклонник Бонда": назван режиссер нового фильма об агенте 007

Кратко:
- Дени Вильнев снимет новый фильм
- Кто сыграет агента 007 - пока не разглашается
Франко-канадский режиссер Дени Вильнев официально возглавит съемки нового фильма про Джеймса Бонда. Об этом сообщает Variety со ссылкой на Prime Video.
Автор таких масштабных фильмов, как "Дюна" и "Прибытие", теперь попробует себя в жанре шпионского экшена, вдохнув новую жизнь в франшизу.
"Я вырос, смотря фильмы про Джеймса Бонда вместе с отцом, начиная с "Доктора Но" с Шоном Коннери. Я заядлый поклонник Бонда. Для меня он – святая святых. Я намерен чтить традиции и открыть путь для многих новых миссий. Это огромная ответственность, но также невероятно захватывающе для меня и огромная честь", - прокомментировал Вильнев.
Проект создается совместно с продюсерами Эми Паскаль и Дэвидом Хейманом, которые уже анонсировали "новую, захватывающую главу" бондианы на выставке CinemaCon в апреле. Кто сыграет агента 007 - пока не разглашается, кастинг продолжается.
Фильмы про Джеймса Бонда выходят с 1962 года. За 60 лет существования культового агента 007 воплощали Шон Коннери, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг. Последний исполнил роль Бонда в пяти фильмах, завершив свою историю в фильме "Не время умирать".
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