"Возникли сложности": Михаила Боярского срочно госпитализировали

75-летний артист самостоятельно приехал в медучреждение, но чувствует себя плохо.

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Михаила Боярского срочно госпитализировали / коллаж: Главред, фото: Instagram/boyarskiy_official, t.me/mash

Кратко:

Боярский находится в отделении сосудистой кардиологии

У артиста возникли сложности после стентирования артерии в ноге

Российский артист-путинист, поддрежавший оккупацию части Украины, Михаил Боярский был экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщает источник, в настоящее время звезда советских фильмов про мушкетеров находится в отделении сосудистой кардиологии питерской больницы.

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Отмечается, что 75-летний артист самостоятельно приехал в медучреждение, но чувствует себя плохо.

"В больнице просил врачей не сообщать сыну о его визите", - говорится в сообщении росСМИ.

Тем не менее, сын актера, Сергей Боярский, узнал о госпитализации своего отца.

"Он действительно в больнице. Возникли сложности после стентирования артерии в ноге. Надеюсь, завтра отпустят домой", - сказал Сергей Боярский.

По данным Mash, еще 17 июня артисту установили специальный каркас в ногу, чтобы нормализовать кровообращение и смягчить боли. После операции возникли осложнения: забрюшная гематома, острое почечное кровотечение и постгеморрагическая анемия тяжелой степени. Состояние усугубил сахарный диабет. 23 июня его выписали, но рекомендовали постоянное наблюдение. Восстановлению мешают сосудистые проблемы и остеопороз.

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Кто такой Михаил Боярский? Михаил Боярский — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; народный артист РСФСР (1990).

В августе 2015 года СБУ внесла Боярского в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины. 19 октября 2022 года внесён в санкционные списки Украины против лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, оккупацию территории Украины".

3 февраля 2023 года внесён в санкционный список Канады как "причастный к распространению российской дезинформации и пропаганды".

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