"Я заплакала": Мозговая показала, в какую страну увезла дочь от Аксельрода

Продюсер Елена Мозговая вместе с ребенком покинула Украину.

Елена Мозговая с дочкой Соломией выехали из Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Мозговая, Дэвид Аксельрод

Украинский продюсер Елена Мозговая недавно поделилась со своими поклонниками в Instagram новостью, что покидает Украину вместе с дочкой от певца Дэвида Аксельрода. Звездная мама уже добралась до места отдыха и рассекретила, какую страну они выбрали для своего путешествия.

Мозговая рассказала, что вместе с Соломией сейчас находится в Греции. Выбор этой страны для нее неслучаен - именно здесь в свое время она пережила особые и незабываемые эмоции, которые даже вызвали слезы.

Дочь Елены Мозговой в Греции/ фото: instagram.com, Елена Мозговая

"Новая для Соли страна, которую я очень люблю. Впервые в Грецию я попала в 16 лет. Помню, что когда я поднялась в Акрополь, я заплакала от счастья быть там, о чем я так много читала и знала. История и легенды древней Греции были моей страстью в детстве и юности. Вот теперь знакомлю с этим Соломию - начали с Родоса", - написала Мозговая.

Дочь Елены Мозговой по дороге в Грецию / фото: instagram.com, Елена Мозговая

Знаменитость также опубликовала фотографию младшей дочери, сделанную на улицах Родоса.

"Счастлива, когда она счастлива", - подытожила Елена Мозговая.

Елена Мозговая - личная жизнь

В декабре 2005 года Елена Мозговая познакомилась с певцом Дэвидом Аксельродом, и между ними завязались отношения. По словам продюсера, пара не раз переживала разрывы и примирения, а в 2015 году официально узаконила свои отношения. Сейчас они вместе воспитывают общую дочь Соломию, которой уже 10 лет.

Ранее Главред сообщал, что украинский известный продюсерЕлена Мозговая сообщила поклонникам, что выехала из Украины вместе с дочерью Соломией. Продюсер показала дочь в поезде и снимок из аэропорта в Будапеште.

Также Елена Мозговая сделала очень короткую стрижку, которая удачно подчеркнула черты ее лица. Она поблагодарила своего стилиста за работу и призналась, что давно мечтала сменить имидж. Также продюсер отметила, что новая прическа оказалась чрезвычайно удобной.

О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Участвовала в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.)

