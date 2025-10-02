Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Я заплакала": Мозговая показала, в какую страну увезла дочь от Аксельрода

Кристина Трохимчук
2 октября 2025, 15:44
112
Продюсер Елена Мозговая вместе с ребенком покинула Украину.
Елена Мозгова
Елена Мозговая с дочкой Соломией выехали из Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Мозговая, Дэвид Аксельрод

Вы узнаете:

  • Какую страну выбрала для себя и дочери Елена Мозговая
  • Чем они занимаются заграницей

Украинский продюсер Елена Мозговая недавно поделилась со своими поклонниками в Instagram новостью, что покидает Украину вместе с дочкой от певца Дэвида Аксельрода. Звездная мама уже добралась до места отдыха и рассекретила, какую страну они выбрали для своего путешествия.

Мозговая рассказала, что вместе с Соломией сейчас находится в Греции. Выбор этой страны для нее неслучаен - именно здесь в свое время она пережила особые и незабываемые эмоции, которые даже вызвали слезы.

видео дня
Дочь Елены Мозговой
Дочь Елены Мозговой в Греции/ фото: instagram.com, Елена Мозговая

"Новая для Соли страна, которую я очень люблю. Впервые в Грецию я попала в 16 лет. Помню, что когда я поднялась в Акрополь, я заплакала от счастья быть там, о чем я так много читала и знала. История и легенды древней Греции были моей страстью в детстве и юности. Вот теперь знакомлю с этим Соломию - начали с Родоса", - написала Мозговая.

Дочь Елены Мозговой
Дочь Елены Мозговой по дороге в Грецию / фото: instagram.com, Елена Мозговая

Знаменитость также опубликовала фотографию младшей дочери, сделанную на улицах Родоса.

"Счастлива, когда она счастлива", - подытожила Елена Мозговая.

Елена Мозговая - личная жизнь

В декабре 2005 года Елена Мозговая познакомилась с певцом Дэвидом Аксельродом, и между ними завязались отношения. По словам продюсера, пара не раз переживала разрывы и примирения, а в 2015 году официально узаконила свои отношения. Сейчас они вместе воспитывают общую дочь Соломию, которой уже 10 лет.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинский известный продюсерЕлена Мозговая сообщила поклонникам, что выехала из Украины вместе с дочерью Соломией. Продюсер показала дочь в поезде и снимок из аэропорта в Будапеште.

Также Елена Мозговая сделала очень короткую стрижку, которая удачно подчеркнула черты ее лица. Она поблагодарила своего стилиста за работу и призналась, что давно мечтала сменить имидж. Также продюсер отметила, что новая прическа оказалась чрезвычайно удобной.

О персоне: Елена Мозговая

Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Участвовала в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.)

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Елена Мозговая новости шоу бизнеса
Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Забрала дочь с собой: Елена Мозговая срочно покинула Украину

Забрала дочь с собой: Елена Мозговая срочно покинула Украину

Что добавить на сковородку, чтобы жареная картошка получилась хрустящей - лайфхак

Что добавить на сковородку, чтобы жареная картошка получилась хрустящей - лайфхак

Откроется острая правда: трех знаков зодиака ждут большие перемены 2 октября

Откроется острая правда: трех знаков зодиака ждут большие перемены 2 октября

