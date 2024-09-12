"Я видела их слезы": певица Камалия простилась с дочерьми

Украинская популярная певица Камалия Захур рассказала, как она попрощалась с детьми, которые отправились в Великобританию со своим отцом и бывшим мужем артистки Мохаммадом Захур.
Как отметила певица на своей странице в соцсетях, Арабелла и Мирабелла вернулись за границу, чтобы начать новый учебный год.
Отметим, девочки, живут и учатся в Лондоне, а Камалия живет на две страны.
"В моем сердце так много грусти… Мои самые дорогие девочки, Арабелла и Мирабелла, вместе с папой отправились в Лондон, потому что каникулы закончились и впереди новый учебный год. Я видела их слезы, как тяжело им было оставлять маму в Украине. Но такая сейчас наша жизнь", – написала артистка.
Кто такая Камалия?
Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.
По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".
В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".
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Ранее украинская певица Камалия призналась, что не рассказала детям про ее развод с Мохаммадом Захуром. Она подчеркнула, что бывший муж запретил ей делать это до совершеннолетия девочек.
Также стало известно, что у разведенной Камалии психологические проблемы, в связи с которыми ей необходимы регулярные консультации со специалистом. Певица раскрыла причину своего сильного стресса.
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