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"Я уже закрыл для себя Украину": скандальный российский певец показал неожиданное фото

9 марта 2023, 22:35
С 1984 года сердце Буйнова принадлежит одной-единственной возлюбленной Алене, архивный снимок которой он и выставил в своем аккаунте.
Александр Буйнов.
Александр Буйнов / dan-news.info

Российский певец Александр Буйнов, который поддержал войну в Украине и диктатора Путина, решил сделать неожиданный пост в соцсети.

Буйнов решил не отставать от коллег по шоу-бизнесу и неожиданно опубликовал фото своей молодой жены.

Российский певец не завел новый роман на стороне и не кинулся в пучину четвертого брака.

видео дня

С 1984 года его сердце принадлежит одной-единственной возлюбленной Алене, архивный снимок которой он и выставил в своем аккаунте.

"Поздравлялки моей любимой Аленке! Для меня ты всегда комсомолка, как на черно-белом фото, когда мы познакомились!", - поделился путинист Буйнов архивным снимком в соцсети.

Буйнов показал жену

Что думает Буйнов о войне в Украине

Стоит отметить, что Буйнов еще в 2017 году посетил оккупированный Донбасс. Тогда он заявил, что "закрыл для себя Украину".

"По поводу приглашения у меня не было никаких сомнений. С одной стороны, не хотелось попадать в список запрещенных для въезда в Украину артистов… Но мое появление здесь вполне закономерно. Я уже закрыл для себя Украину на долгое время", – прокомментировал свое выступление в Донецке сам артист.

Также Буйнов был внесен в базу Миротворец".

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