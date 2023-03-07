В России умоляют Пугачеву устроить встречу Зеленского с Путиным

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который активно поддерживает войну в Украине, подключился к мольбам о "мирных переговорах" между Украиной и Россией.
Он заявил, что певица Алла Пугачева могла бы способствовать началу разговора между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, пишут росСМИ.
Пригожин считает, что Пугачева вместе с российским олигархом Романом Абрамовичем могла бы отправиться в Украину.
"У Аллы Борисовны, к примеру, песня была: "Живи спокойно, страна, я у тебя одна". В рамках этого заявления Алла Борисовна могла бы взять инициативную группу и пойти на переговорный процесс между президентом Путиным и президентом Зеленским. Начать разговор — как мать, у которой есть дети, есть внуки. Которой действительно страна небезразлична", - заявил Пригожин.
Переговоры Украины и России
В январе 2023 года российская сторона вновь заговорила о проведении переговоров с Украиной. Представители страны-агрессора хотят "прямых переговоров без участия посредников".
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин не может быть субъектом переговоров с миром, поскольку у него больше нет политических перспектив в своем же государстве. Шанс для российского государства сохраниться – перезагрузка элит.
Президент Владимир Зеленский ранее четко заявлял, что Украина не верит каким-либо заявлениям России о "переговорах". Поэтому Киев будет продолжать проводить военную операцию для освобождения своих территорий, которые захватили вражеские войска.
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